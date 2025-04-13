Uzak Şehir dizisinin takıları Artuklu Telkari'den

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, sadece çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla değil, aynı zamanda oyuncuların kullandığı göz alıcı takılarla da dikkatleri üzerine çekiyor. Mardin'in tarihi dokusu ve kültürel zenginlikleriyle bezeli bu yapımda, özellikle yöresel takılar izleyicilerin ilgisini topluyor. Bu takıların birçoğunun, Mardin Midyat'ın önde gelen markalarından Artuklu Telkari tarafından temin edildiğini biliyor muydunuz? Altın kaplama gümüş takıları ve el işçiliğiyle ünlü Artuklu Telkari, dizinin otantik atmosferine katkı sağlayarak hem sanatı hem de bölge kültürünü ekrana taşıyor.

Uzak Şehir, Mardin ve Midyat'ta geçen hikayesiyle izleyicilere görsel bir şölen sunarken, oyuncuların kostümlerinde kullanılan takılar da adeta birer hikaye anlatıcısı. Dizide Gonca Cilasun'un canlandırdığı Sadakat Albora karakterinin zarif telkari aksesuarları, Sinem Ünsal'ın Alya karakterine düğün sahnesinde takılan altınlar ya da Sahra Şaş'ın Nare karakterinin yöresel takıları, izleyiciler tarafından büyük beğeni topluyor. Erkek oyuncular da bu detaydan nasibini alıyor; Ozan Akbaba'nın bileklikleri ve Ferit Kaya'nın kolyeleri sosyal medyada sıkça konuşuluyor. İşte bu takıların bir kısmı, Artuklu Telkari'nin usta ellerinden çıkıyor. Yöresel takı sektöründe Trabzon Hasırı, Mersin Hasırı, Kazaziye, Telkari ve Urfa Akıtma işçiliğinde hizmet vermekte olan Artuklu Telkari & Gümüşçülük2008 yılından beri kuyumculuk birikimi ile hizmet vermeye devam ediyor.

Artuklu Telkari, Mardin'in ünlü gümüş tel işleme sanatını modern tasarımlarla buluşturan bir marka. İnce tel haline getirilen gümüşün, el işçiliğiyle şekillendirilmesiyle ortaya çıkan telkari takılar, dizinin ruhuna uygun bir şekilde hem geleneksel hem de zarif bir duruş sergiliyor. Markanın koleksiyonunda takı setlerinden kolyelere, bilekliklerden küpelere kadar geniş bir yelpaze yer alıyor. Uzak Şehir dizisi, bu sanatı ekranlara taşıyarak hem Mardin'in kültürel mirasını tanıtıyor hem de Artuklu Telkari gibi yerel markaların değerini öne çıkarıyor.

Dizinin başarısı, sadece reytinglerle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda bölge turizmine ve kültürel farkındalığa da katkı sağlıyor. Artuklu Telkari'nin takıları, dizinin her bölümünde izleyicilere Mardin'in eşsiz el sanatlarını hatırlatıyor. Eğer siz de bu göz kamaştırıcı tasarımlara sahip olmak isterseniz, Artuklu Telkari'nin online mağazası www.artuklutelkari.com üzerinden alışveriş yapabilirsiniz. Site, kullanıcı dostu arayüzüyle yöresel takılardan modern tasarımlara kadar birçok seçeneği bir tık kadar yakınınıza getiriyor.

Uzak Şehir her Pazartesi akşamı Kanal D'de izleyicilerle buluşurken, Artuklu Telkari'nin takıları dizinin büyüsünü günlük hayatınıza taşıma fırsatı sunuyor. Hem bir sanat eseri hem de bir kültür mirası olan bu takılar, dizinin tutkunları için anlamlı birer hatıra olabilir. Mardin'in ruhunu yansıtan bu özel tasarımlar, Uzak Şehir ile ekranlarda parlamaya devam ediyor. Siz de bu hikayenin bir parçası olmak için Artuklu Telkari'nin dünyasına göz atabilirsiniz!