Üsküp Yunus Emre Enstitüsü, havalimanı personeli ile gümrük memurlarına Türkçe öğretiyor

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü, havalimanı personeli ile gümrük memurlarına Türkçe öğretiyor
Üsküp Yunus Emre Enstitüsü ve TAV Havalimanları Makedonya işbirliğiyle, Uluslararası Üsküp Havalimanı personeline yönelik Türkçe eğitim programı başlatıldı. Program, katılımcıların günlük iletişim becerilerini geliştirmeyi hedefliyor ve hibrit eğitim modeliyle yürütülüyor.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile TAV Havalimanları Makedonya arasında gerçekleştirilen işbirliği kapsamında, Uluslararası Üsküp Havalimanı personeli ile gümrük emniyet memurlarına Türkçe eğitimleri başlatıldı.

Üsküp YEE tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu eğitim programıyla, personelin Türkçeyi doğru, etkili ve akıcı bir şekilde kullanabilmesi amaçlanıyor.

Temel seviye A1.1 ve A1.2 olmak üzere toplam 72 saat olarak planlanan Türkçe kursları, 50 kursiyerin katılımıyla hibrit eğitim modeliyle başladı.

Kurs kapsamında, katılımcılara günlük hayatta kendilerini ifade edebilecekleri iletişim odaklı Türkçe eğitimi veriliyor.

Yüz yüze ve çevrim içi derslerin bir arada yürütüldüğü program, kursiyerlerin dil becerilerini pratik yaparak geliştirmelerini hedefliyor.

Eğitimler aracılığıyla, havalimanında görev yapan personelin Türkçeye olan ilgisinin artırılması ve özellikle Türk turistlerle kurulan iletişimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda yürütülen dersler, katılımcıların günlük iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalı içeriklerle destekleniyor.

Gerçekleştirilen bu işbirliği, iki kurum arasındaki kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlarken, aynı zamanda kültürel etkileşimin artırılmasına da önemli bir zemin hazırlıyor.

Üsküp YEE yoğun ilgi gören Türkçe kurslarının önümüzdeki dönemlerde de farklı seviyelerde açılması planladıklarını duyurdu.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju
