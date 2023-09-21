Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp, AB Komisyonu tarafından 2028 Avrupa Kültür Başkenti olarak seçildi. Kuzey Makedonya Kültür Bakanı, bu seçimin Makedon kültürü için büyük bir başarı olduğunu belirtti. Üsküp, Karadağ'ın Budva şehriyle yarışarak bu unvanı kazandı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp, "2028 Avrupa Kültür Başkenti" olarak seçildi.

Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Bisera Kostadinovska Stojçevska, düzenlediği basın toplantısında, Üsküp'ün AB Komisyonu tarafından "2028 Avrupa Kültür Başkenti" seçildiğini ve bunun Makedon kültürü için büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Stojçevska, bakanlık olarak ciddi çaba sarf ettiklerini belirterek, "Biz bir kez daha kültürün bölünmeye sebep olmayacağını, kültürün tüm bölünmelerin üzerinde olduğunu kanıtladık." dedi.

Avrupa Komisyonu'nun planına göre 2028 yılında 3 şehir Avrupa Kültür Başkenti unvanını taşıyacak.

Buna göre, Çekya'dan bir şehir, Fransa'dan bir şehir ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler dışından EFTA'ya üye veya AB üyeliği için potansiyel ülkelerinden bir şehir seçiliyor.

Üsküp, AB dışından adaylar arasından Karadağ'ın Budva şehriyle yarışmıştı.

Ohri şehri UNESCO listesinde yer almaya devam edecek

Stojçevska, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen UNESCO Dünya Mirası Komitesi genişletilmiş 45. oturumunda, ülkesinin güneybatısındaki Ohri şehrinin olağanüstü evrensel değere sahip dünya kültürel ve doğal mirası listesinde yer almaya devam etmesi kararı alındığını da aktardı.