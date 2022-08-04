Üsküdar Valide Sultan Gemisi'nde Melihat Gülses rüzgarı esti - Haberler

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Üsküdar Valide Sultan Gemisi'nde Melihat Gülses rüzgarı esti

Üsküdar Valide Sultan Gemisi'nde Melihat Gülses rüzgarı esti Üsküdar'da Türk sanat müziğinin sevilen ismi Melihat Gülses Boğaziçi Mehtapları konserinde sahne aldı.

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Üsküdar Valide Sultan Gemisi'nde Melihat Gülses rüzgarı esti

İSTANBUL - Üsküdar'da Türk sanat müziğinin sevilen ismi Melihat Gülses Boğaziçi Mehtapları konserinde sahne aldı. Valide Sultan Gemisi'nde gerçekleşen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği konserde Türk sanat müziğinin sevilen ismi Melihat Gülses sahne aldı. Ünlü sanatçı Üsküdar Belediyesine ait Valide Sultan gemisinde boğaz manzarası eşliğinde hayranlarına konser verdi. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı, hayranlarını coşturdu. Vatandaşlar konsere yoğun ilgi gösterdi. Konsere Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya ve Tokat Belediye Başkanı Adnan Çiçek katılım sağladı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen konser öncesi sahneye çıkarak vatandaşları selamladı.

Ünlü sanatçı Melihat Gülses, "Muhteşem bir geceydi. Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen'in bu organizasyonda büyük bir payı var. Bu gemide bu halka hizmette hakikaten çok öncü bir başkan. Çok güzel bir akşamdı" şeklinde konuştu.

Konsere katılım sağlayan ve memnun olduğunu belirten Esra Bıçkıcı ise, "Konseri çok beğendik. Melihat Gülses aramıza geldi. En başından beri ilgisi ve alakasıyla sohbet havasıyla beraber çok güzel bir gün geçirdik. Çok güzel bir geceydi. Yaptıkları etkinlik için Üsküdar Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz." dedi.

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Furkan Çelik - Kültür Sanat

Üsküdar Belediyesi Melihat Gülses Üsküdar Kültür Sanat Haberler

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