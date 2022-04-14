ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Üsküdar'da bin 400 yıllık Kuran-ı Kerim sayfaları sergilendi

'Konuşan Yazılar' sergisi 145 eserle sanatseverlere kapılarını açtı

İSTANBUL - Yıldız Holding tarafından organize edilen ve 145 eserden oluşan 'Konuşan Yazılar' sergisi kapılarını sanatseverlere açtı. Onlarca ünlü hattatın eserlerinin yer aldığı sergi, yıl boyunca ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Sergide yer alan bin 400 yıllık Kuran-ı Kerim sayfaları ise ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği eserler arasında.

Her yıl Ramazan ayında geleneksel İslam Sanatları eserlerini sanatseverlerle buluşturan Yıldız Holding, bu yıl da Üsküdar Çamlıca'da sergilenen 'Konuşan Yazılar' sergisiyle kapılarını açtı. Sergide Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu'ndan 145 eser yıl boyunca ücretsiz olarak ziyarete açık olacak. Sanatseverlerin beğenisine sunulan sergide Kadıasker Mustafa İzzet Efendi, Şefik Bey, Bakkal Arif Efendi, Hamit Aytaç, İbrahim Suküti, Yusuf Simin Kalem, Ref'et Efendi ve Elmalılı Hamdi Yazır Efendi gibi bilinen ünlü hattatların eserleri yer alıyor.

Bin 400 yıllık Kuran-ı Kerim yaprakları ilgi topluyor

'Konuşan Yazılar' sergisinde bulunan önemli eserler arasında tarihi açıdan bin 400 yıl öncesine kadar giden Kuran-ı Kerim sayfaları da bulunuyor. Tarihi değere sahip olan Kuran-ı Kerim sayfaları, hat dünyasının gelişimine de ışık tutuyor. Sergiye gelen ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği eserler hat sanatının gelişimini net olarak izleyiciye sunuyor.

"En nadide örnekleri bu sergide görebilirsiniz"

Sergi alanındaki eserlere ilişkin konulan sergi küratörü Hattat Mustafa Cemil Efe, "Konuşan Yazılar adını verdiğimiz 145 eserin yer aldığı İslam Eserleri Koleksiyonuna ait bir sergiyle karşı karşıyayız. Burada daha önce hiç sergilenmemiş nadide örnekler görebilirsiniz. Sergide, Galatalı İzzet Efendi'den Kazasker Mustafa İzzet Efendi'ye kadar bildiğimiz çok ünlü hattatlarımızın yanı sıra belki ismi tozlu raflarda kalmış olan İbrahim Sukuti gibi hattatlarımızın da eserlerini görebileceğiz. Özellikle İslam Sanatlarıyla ilgilenen kişilerin muhakkak ziyaret etmesi gereken bir sergi. Aynı zamanda cilt, tezhip ve ebru sanatıyla ilgilenen insanları da ciddi anlamda ilgilendiriyor. Sanatseverleri burada eşsiz bir sanatsal şölen bekliyor" diye konuştu.