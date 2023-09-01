Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı, 'Kurtuluş Korteji' etkinliği ile kutlandı. Vatandaşlar Türk bayraklarıyla bir araya gelerek yürüyüş gerçekleştirdi. Ankara Binicilik ve Kültür Derneği üyeleri de korteje eşlik etti. Etkinlik sonrasında fotoğraf sergisi gezildi.