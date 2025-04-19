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Urfa'dan Kerkük'e Türkü Kervanı Konseri Sivas'ta Gerçekleşti

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Sivas'ta Devlet Türk Halk Müziği korosu, 'Urfa'dan Kerkük'e Türkü Kervanı' adlı konserle Türkülerle dolu bir gece yaşattı. Müzikseverler, yöresel türkülere eşlik etti.

Sivas'ta Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu ses sanatçıları, "Urfa'dan Kerkük'e Türkü Kervanı" adlı konser gerçekleştirdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen, konserde şef Solmaz Kadıoğlu yönetimimdeki ses sanatçıları, koro ve solo olarak Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır ve Kerkük yörelerinin türkülerini seslendirdi.

Konsere ilgi gösteren müzikseverler, türkülere eşlik ederek müzik dolu bir gece yaşadı.

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Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Kültür Sanat
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