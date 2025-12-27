Ürdünlü gençlerin kurduğu Türkçe sevdalıları grubu Amman'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde buluştu

Ürdünlü gençlerin Türkçe öğrenmek ve kültürel etkileşim imkanı bulmak amacıyla kurdukları "Vırvır Türkçe Sevdalıları" grubu Amman Yunus Emre Enstitüsü'nde bir araya geldi.

Online ve yüz yüze etkinliklerle Türkçe pratiği yapan grup üyeleri, farklı mekanlarda gerçekleştirdikleri Türkçe diyaloglar ve eğitimlere ait videoları izledi. Katılımcılar, Türkçeyi geliştirmeye ve Türk kültürünü tanımaya yönelik yeni faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Grup, toplantılarında eğlence içerikli etkinlikler düzenleyerek Türkçe pratikleri yapıyor, ayrıca Türk kültürü ve tarihi hakkında sohbetler gerçekleştiriyor.

Yaklaşık 200 kişinin katıldığı programda, grubun kısa sürede yüzlerce kişiye ulaştığı vurgulandı. Etkinliğe katılan Ürdünlü gençler, Türkçe öğrenme ve kültürel etkileşim imkanı sunduğu için Amman Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'ne teşekkür etti.

Yunus Emre Türk Kültür Merkezi tarafından katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

"Kapılarımız Türkçe gruplarına açık"

Amman Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Türkçe faaliyet yürüten gruplara her zaman destek verdiklerini söyledi.

Öztürk, "Vırvır grubunun gençler arasında Türkçeyi eğlenceli ve aktif bir şekilde geliştirdiğini gördük. Yunus Emre'nin desteğiyle bu faaliyetleri büyütmeyi, Türkiye ile Ürdün arasındaki kardeşlik köprülerini güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Yunus Emre Amman Eğitim Koordinatörü Ferhat Tamkoç, Vırvır grubunun kurucusu Ömer Yusuf'un 8 yıl önce enstitüde Türkçe öğrenmeye başladığını vurguladı.

Tamkoç, "Öğrencimiz Ömer Yusuf, Türkçe ile bağını hiç koparmadı. Bugün yüzlerce kişiye ulaşan bir topluluk kurması bizim için gurur verici. Öğrencilerimizin yıllar sonra böyle dönüşler yapması mutluluk kaynağı." ifadesini kullandı.

Vırvır bir aile oldu

Vırvır Türkçe Topluluğu Kurucusu Ömer Yusuf, "Bir yıl önce kurduğumuz bu grup, bir topluluk olmaktan çok bir ailedir. Bu aileyi ilk başlarda Türkçe pratiği yapmak için kurduk. Daha sonra gitgide kültürel etkinlikler yapmaya başladık ve Türkiye'nin kültürünü insanlara tanıtmaya çalıştık. Çok eğlenceli şekilde Türkçe pratikler yaptık ve muvaffak olduk. Faaliyetlerimizi Amman'da bir kafede yapıyoruz; konuşma pratiği için yaklaşık 30 kişilik bir grup oluyor. Daha büyük etkinliklerde 150-200 kişiyi bir araya getiriyoruz. Bugüne kadar etkinliklerimize katılanların sayısı binin üzerinde. Ben Türkçeyi Yunus Emre Enstitüsü'nde öğrenmiştim ve Kahramanmaraş'a gittim, sonrasında Türkiye'nin çeşitli yerlerini gezdim. Bundan sonra Yunus Emre Enstitüsü ile ortak Türkçe tiyatro ve kültürel projeler yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Yusuf, Türk kültürünü eğlenceli etkinliklerle tanıtmayı sürdürdüklerini ve gelecekte bir Türkçe tiyatroyu sahneye koymayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

Katılımcılar memnun

Etkinliğe katılan Mira Atturk, Türkçeyi kurslar ve Türk dizileri aracılığıyla öğrendiğini belirterek, "Vırvır grubunda sadece Türkçe değil, Türk kültürünü de tanıyoruz. Ürdün'de bu kadar ilgi olmasına ben bile şaşırdım." dedi.

Visam Atturk ise Türkçeyi internet üzerinden öğrendiğini ifade ederek, "Vırvır sıcak bir aile gibi. Türkçe pratik yapıyor, kültür, sanat ve sinema üzerine konuşuyoruz. Yunus Emre Enstitüsü'nde bulunmaktan çok mutluyum." şeklinde konuştu.