Uraz Kaygılaroğlu'ndan Otizm İçin Anlamlı Gösteri
Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) yararına tek kişilik gösteri sundu. Gösteri ATAŞEHİR Duru Sahne'de gerçekleştirildi ve TODEV Başkanı Yeşim Candan ile Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren otizmli gençler için yürütülen çalışmaları anlattı.
Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) yararına sahneye çıkarak tek kişilik gösteri sundu.
Vakfın açıklamasına göre, Ataşehir Duru Sahne'de yapılan gösteri Duru Tiyatronun desteğiyle hayata geçirildi.
Programa katılan TODEV Başkanı Yeşim Candan faaliyetlerini, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de Gemlik'te otizmli gençler için yapılan çalışmaları anlattı.
Gösteriyi izlemeye gelenler arasında oyuncular Melisa Şenolsun, Sertan Erkaçan, Onur Özaydın ve Bahadır Vatanoğlu da yer aldı.
Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Kültür Sanat