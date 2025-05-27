Uraz Kaygılaroğlu'ndan Otizm İçin Anlamlı Gösteri

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) yararına sahneye çıkarak tek kişilik gösteri sundu.

Vakfın açıklamasına göre, Ataşehir Duru Sahne'de yapılan gösteri Duru Tiyatronun desteğiyle hayata geçirildi.

Programa katılan TODEV Başkanı Yeşim Candan faaliyetlerini, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de Gemlik'te otizmli gençler için yapılan çalışmaları anlattı.

Gösteriyi izlemeye gelenler arasında oyuncular Melisa Şenolsun, Sertan Erkaçan, Onur Özaydın ve Bahadır Vatanoğlu da yer aldı.