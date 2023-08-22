Uraz Kaygılaroğlu, Beyoğlu'nda Sokak Müzisyeniyle Düet Yaptı

Sanatçı Tarkan'ın 'Vazgeçemem' şarkısını söyleyen Uraz Kaygılaroğlu ve sokak müzisyeni arasındaki düetin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Kaygılaroğlu'nun paylaştığı video binlerce beğeni aldı ve Tarkan da sosyal medya hesabından yayınladı.