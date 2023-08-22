Uraz Kaygılaroğlu, Beyoğlu'nda Sokak Müzisyeniyle Düet Yaptı
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Sanatçı Tarkan'ın 'Vazgeçemem' şarkısını söyleyen Uraz Kaygılaroğlu ve sokak müzisyeni arasındaki düetin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Kaygılaroğlu'nun paylaştığı video binlerce beğeni aldı ve Tarkan da sosyal medya hesabından yayınladı.
Uraz Kaygılaroğlu, Beyoğlu'nda bir sokak müzisyeniyle düet yaptı.
Sanatçı Tarkan'ın 'Vazgeçemem' şarkısını söyleyen ikilinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Kaygılaroğlu'nun "Odakule konserleri' notuyla paylaştığı ve binlerce beğeni aldığı videoyu Tarkan da sosyal medya hesabından yayınladı.
Kaynak: Magazinkolik / Kültür Sanat