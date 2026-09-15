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Ünye Kalesi, 1 milyondan fazla turisti ağırladı

Ünye Kalesi, 1 milyondan fazla turisti ağırladı
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Ordu’da yaklaşık 2 bin 500 yıllık geçmişi bulunan tarihi Ünye Kalesi, restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açılmasıyla 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Ordu'da yaklaşık 2 bin 500 yıllık geçmişi bulunan tarihi Ünye Kalesi, restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açılmasıyla 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Karadeniz'in önemli tarihi ve turistik noktalarından biri olan Ünye Kalesi, sahip olduğu tarihi dokunun yanı sıra yapılan restorasyon ve düzenlemelerle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Pontus Kralı II. Mithridates döneminde inşa edildiği belirtilen kale, kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından bölgenin önemli turizm destinasyonlarından biri haline geldi.

Ziyaretçi sayısı 1 milyonu geçti

2019 yılında hız kazandırılan restorasyon çalışmalarının ardından 3 Haziran 2025 tarihinde ziyarete açılan Ünye Kalesi, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Açılışından bu yana kaleyi 100 bini yabancı olmak üzere 1 milyondan fazla yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Tarihi boyunca farklı medeniyetler tarafından kullanılan kalede kral kaya mezarları, sunaklar ve iki ana dehliz bulunuyor. Erzak deposu olarak kullanıldığı belirtilen 27 metrelik küçük dehlizin yanı sıra, 45 derece eğimle 234 metre derinliğe ulaşan büyük dehliz de kalenin dikkat çeken bölümleri arasında yer alıyor.

234 metrelik dehlizde trenli gezi

Büyük dehlizin büyük bölümünün taş ve molozla kaplı olması nedeniyle yürütülen temizlik çalışmalarının ardından alan turizme kazandırıldı. Tarihi yapının içerisine yerleştirilen raylı vagon sistemi sayesinde ziyaretçiler, yaklaşık 234 metre derinliğe ulaşan dehlizin içerisinde trenle ilerleyerek tarihi yapıyı görme imkanı buluyor. Tarihte su kaynağına ulaşmak ve ibadet amacıyla kullanıldığı belirtilen dehliz, bu özelliğinin yanı sıra uygulanan vagonlu gezi sistemiyle de ziyaretçilere farklı bir deneyim sunuyor.

Ünye Kalesi'nin içerisinde bulunan tarihi su kuyusu da dikkat çeken unsurlar arasında bulunuyor. Dehlizde yapılan ölçümlerde alanın doğal hava dolaşımına sahip olduğu belirlenirken, Maden Tetkik ve Arama (MTA) ekipleri tarafından gerçekleştirilen ölçümlerde dehlizdeki oksijen oranının dışarıya göre daha yüksek olduğu tespit edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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