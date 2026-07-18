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Ordu'da 120 uçurtma çocukların mutluluğuyla gökyüzünde buluştu

Ordu'da 120 uçurtma çocukların mutluluğuyla gökyüzünde buluştu
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Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamındaki uçurtma şenliğinde 120 uçurtma eş zamanlı gökyüzüne bırakıldı. Çocuklar ve aileleri renkli görüntülere tanıklık etti.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, 35'nci Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

35'nci Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında Batıpark Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen Uçurtma Şenliği, katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı. Etkinlikte, çocukların mutluluğuyla birlikte tam 120 uçurtma eş zamanlı olarak gökyüzüne bırakıldı. Birbirinden farklı renk ve desenlerdeki uçurtmaların gökyüzünde oluşturduğu manzara, adeta bir görsel şölene dönüştü. Gün boyu festival havasının hakim olduğu Batıpark Millet Bahçesi'nde, çocuklar uçurtmalarını uçurmanın keyfini çıkarırken aileleri de bu heyecana ortak oldu.

Etkinlik, çocukların yüzlerinde gülümsemeler ve gökyüzündeki renk cümbüşüyle sona erdi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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