Unutulmaya yüz tutmuş mesleği kadınlar yaşatıyor

Sedef kakma sanatına kadın eli değiyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan sedef kakma, Şahinbey Belediyesi'nin imkanlarıyla kadınlara öğretiliyor.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi'ne ait Hasan Güzel Gençlik Merkezi kadınlara verdiği sedef kakma kursu ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. 5 yılda 300 kursiyere ulaşılan merkezde tüm sedef malzemeleri de Şahinbey Belediyesi tarafından karşılanıyor. Birçok kadın, sedefçilik sayesinde üreticiliklerini ifade etme fırsatı bulurken, mesleğin yaşatılabilmesi için büyük çabalar sarf ediyor. Eğitimini sürdüren kadınlar el sanatı becerilerini geliştirirken ürettiklerini hem sevdiklerine hediye edebiliyor hem de sosyal medya üzerinden satarak aile ekonomilerine katkı sunabiliyor.

"Şahinbey ilçesinde tek sedef kursu biziz"

Öğrencilerine mesleği öğretmek için her şeyi yaptığını belirten Sedef Ustası Mustafa Kaya, "Belediyemizin bize sunduğu imkanlar sayesinde, bizde öğrencilerimize elimizden geldiğince mesleğimizi öğreterek, evlerine bir ekmek parası götürmelerine imkan sağlamak için her şeyi yapıyoruz. Başta Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu olmak üzere belediyede çalışan her personelimize teşekkür ederim. Başkanımız böyle güzel bir tesisi bize ayarladı Şahinbey ilçesinde tek sedef kursu biziz" dedi.

"Öğrencilerimizin hayalleri var"

Mesleği kısa sürede öğrenmenin zor olduğunu belirterek kurs süresinin uzatılması gerektiğini aktaran Kaya, "Öğrencilerimiz buraya ilk geldiğinde çekinerek geliyor ama buraya adapte olduktan sonra öğreniyor ve bir şeyler yapmak istiyor, başarmak istiyor. Bizdeki tek sıkıntı kurs dönemimizin kısa olması olarak görüyorum. Bir kişi en az 6-7 ay bu mesleği öğrenir ve yapabilir ama 2 ay gibi bir sürede az öğrenirler. Bazı öğrencilerimizin hayalleri var. Bu işi öğrenmek ve belgeleri alıp usta olmak, çalışmak istiyorlar. Buna zaman yetersiz kalıyor. Bunu biraz daha zamana yayabilirsek daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

"Biz bu mesleği kendimizden ödün vererek buralara getirdik"

Mesleğin eskiye oranla daha çok geliştiğini söyleyen Kaya, "Biz bu mesleği kendimizden ödün vererek buralara getirdik. Şu anda görüyorum ki bizden hariç farklı şehirlerde kurslar var hocalar ise Gaziantep'ten gidiyor. Bu meslek biraz daha yaygınlaştı. Eskiye oranla şuan çok çok iyi durumda. Tüm belediyelere teşekkür ederim ama Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi birçok dalda öncülük yapıyor ve yapmaya da devam ediyor" diye konuştu.