Netflix tarafından çekileceği iddia edilen film için Erkin Koray'ı canlandıracak oyuncu arayışı başladı. Aras Bulut İynemli ve Tolga Sarıtaş adaylar arasında yer alıyor.

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü sanatçı Erkin Koray'ın hayatı film oluyor. Netflix tarafından çekileceği iddia edilen film için Koray'ı canlandıracak oyuncu arayışına başlanıldı.

Oyuncular arasında Aras Bulut İynemli ile Tolga Sarıtaş'ın adları geçiyor. Aras Bulut İynemli'nin daha önce dönem dizisi" Öyle Bir Geçer Zaman ki" de oynadığı Mete rolüyle usta sanatçı Erkin Koray'ın bir çok şarkısını seslendirmiş ve büyük beğeni toplamıştı.

Anadolu Rock Müziğinin son temsilcisi olan sanatçı yaşamı boyunca bir çok plak, albüm çıkarmış ve sayısız konserler vermişti. Asıl adı Mustafa Erkin Koray olan sanatçı Anadolu rock, psychedelic rock ve hard rock türünde çok sayıda özgün eseri bulunuyor.

Çöpçüler, Fesupanallah,Estarabim,Arap Saçı,Anma Arkadaş ve Aşkımız bitecek gibi bir çok dillere pelesenk olan şarkının mimari olan sanatçının şimdiden filmi merakla bekleniyor.