Ünlü Kolombiyalı Ressam Fernando Botero Hayatını Kaybetti

Kolombiyalı ünlü ressam ve heykeltıraş Fernando Botero, 91 yaşında Monako Prensliği'ndeki evinde hayatını kaybetti. Botero'nun son günlerde zatürreye bağlı solunum sorunları yaşadığı belirtildi. Kolombiya Cumhurbaşkanı ve Botero'nun kızı da vefatını duyurdu. Botero'nun ölümü nedeniyle Medellin'de yas ilan edildi.

Kolombiyalı ünlü ressam ve heykeltıraş Fernando Botero, 91 yaşında Monako Prensliği'ndeki evinde hayatını kaybetti.

Ulusal basında haberlere göre bir süredir sağlık sorunları nedeniyle Monako Prensliği'ndeki bir tıp merkezinde tedavi gören Botero, kendi isteğiyle evine nakledildikten birkaç gün sonra öldü.

???????Botero'nun son günlerde zatürreye bağlı solunum sorunları yaşadığı belirtildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geleneklerimizin ve kusurlarımızın ressamı, erdemlerimizin ressamı, şiddet ve barışın ressamı Fernando Botero vefat etti." mesajını paylaştı.

Botero'nun kızı Lina Botero, babasının son 5 gündür sağlık durumunun oldukça kötüleştiğini belirterek, "Babam 91 yaşında öldü ve bir bakıma bunu bekliyorduk. Olağanüstü bir hayatı vardı ve doğru zamanda aramızdan ayrıldı. Çok huzur içinde gitti, önemli olan budur. Tanrım onun işlerini nasıl yaptığını biliyor." ifadesini kullandı.

Medellin Belediye Başkanlığı Botero'nun ölümü nedeniyle kentte 7 gün yas ilan edildiğini duyurdu.

Botero'nun Kolombiya için önemi

Resim, heykel ve çizimleriyle dünyada büyük şöhret kazanan Botero, Kolombiya ulusal tarihinin en büyük sanatçısı olarak kabul ediliyor.

Uluslararası müzayedelerde milyonlarca dolara satılan Botero'nun eserleri ve koleksiyonlarından "Atlı Adam" heykeli, 2022'de New York'taki Christie's müzayedesinde 4,3 milyon dolarak satılarak rekor kırdı.

Botero'nun 2004'te ülkede onlarca yıldır devam eden ve şiddeti tasvir eden "Geçit töreni", "Araba bombası", Hüzün", "Ağlayan Kadın" ve "Düşen Adam" yağlı boya eserleri Kolombiya'da ve dünyada büyük ses getirdi.

Botero'nun eserleri ve heykelleri doğduğu şehir Medellin'in şehir meydanında ve başkent Bogota'da adına açılan Botero Müzesi'nde her gün yüzlerce yerli ve yabancı ziyaretçi akınına uğruyor.

Botero, 19 Nisan 1932'de Antioquia yönetim bölgesinin başkenti Medellin'de dünyaya geldi.

İtalya'da eşinin yanına defnedilecek

Botero'nun İtalya'nın kuzey Toskana kıyılarında yer alan Lucca kentindeki Pietrasanta kasabasında, birkaç ay önce yaşamını yitiren eşi Sophia Vari'nin yanına defnedileceği bildirildi.????