Ünlü Fransız Pop-Art Sanatçısı Jisbar'ın İstanbul Sergisi Açılıyor

Jean-Baptiste Launay adlı ünlü Fransız Pop-Art sanatçısı Jisbar'ın İstanbul'da açılacak olan sergisi, Kalyon Kültür Taş Konak'ta ziyaretçilere sunulacak. Sergide, Jisbar'ın İstanbul'dan ilham aldığı 20 eser ve 40 orijinal baskı yer alacak. Sanatçı, İstanbul'un büyüleyici atmosferinden ve Türk insanının sıcaklığından etkilendiğini belirtti.

Asıl adı Jean-Baptiste Launay olan ünlü Fransız Pop-Art sanatçısı Jisbar'ın "Jisbar İstanbul'da" adlı sergisi yarın, Kalyon Kültür Taş Konak'ta açılacak.

İstanbul'dan ilham aldığı 20 eserle 40 orijinal baskı eserin yer aldığı sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Jisbar, "Bu benim İstanbul'a ilk gelişim. Eserlerimi yaparken İstanbul'u fazlaca araştırdım. İstanbul, baş döndüren güzelliğe ve büyüleyici, mistik atmosfere sahip. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, her karış toprağında bir hazine saklı bu şehir, beni çok etkiledi." dedi.

Jisbar, Türk insanını çok sıcak bulduğunu belirterek, şunları aktardı:

"Öncelikle şehrin ihtişamını havalimanına indiğimde hissettim. İstanbul'un yeni havalimanı çok temiz, büyük, iyi organize edilmiş. Bunları gördüğümde çok şaşırdım. Taksiye bindikten sonra ise biraz sokakları gözledim, insanlar bu şehirde hayatını yaşıyor, kafelere gidiyor, restoranda yemek yiyor. Bu bana yaşayan bir şehirde olduğumu hissettirdi."

Sergideki eserlerinde ilhamını İstanbul'dan aldığını dile getiren sanatçı, aynı zamanda Kalyon Kültür Taş Konak'ın tarihi ve mimari yapısının da etkili olduğunu söyledi.

" Türkiye'nin çok büyük bir potansiyeli olduğunu fark ettim"

Jisbar, dünyanın dört bir yanında eserlerini sergileme fırsatını yakaladığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Burada 6 aydır çalıştığımız ekiple uyumlu bir çalışma yürüttük. Türkiye'nin çok büyük bir potansiyeli olduğunu fark ettim. Benim çalışmalarımda ikilikler önemli bir yer tutar. İkilikler bence insan doğasını oluşturan ögelerden birisidir. Bence bunun sihirli bir havası var. Ayrıca yaşadığım şehir Paris de çok fazla ikilik barındırıyor. Bu da benim işlerime yansıyor sanırım. İçerisinde bulunduğumuz mekan da ikilik kavramını çok güzel yansıtıyor. Hem gelenekselliği hem de modernliği bir arada bulunduran bir mekan burası."

Çağdaş sanatın kendisi için çok kullanışlı olmadığını vurgulayan sanatçı, "Çağdaş sanatın insanları bir şeyler düşünmeye ittiği doğru ama bence pop art daha kullanışlı çünkü kendi başına bir stil dayatmadığı için daha özgür hissettiriyor. Ama genel olarak insanlara ilham olma ve güzel düşünmeye yönelttiği için sanatın önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Tüm bu olumsuzluklara karşı sanatın bir umut olmasını arzu ediyorum"

Jisbar, etrafından çok ilham aldığına işaret ederek, "Şu an da dünyada olup bitenleri düşündüğümüz zaman çok çılgın bir zamandan geçiyoruz. Ama tüm bu olumsuzluklara karşı sanatın bir umut olmasını arzu ediyorum. Özellikle genç nesillere karşı bunu yansıtmayı umuyorum. Sanatın, çocukların kendilerini ifade edebilmeleri için önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. Ben de içine kapanık bir çocuktum ama sanat aracılığıyla dünyayı keşfetme imkanı elde ettim." diye konuştu.

Türkiye'den klasik sanatçıları çok tanımadığını aktaran Jisbar, çağdaş sanat alanında antik figürleri modern bir yorumlamayla çalışan Emre Yusufi'nin işlerini takip ettiğini vurguladı.

Açılışta konuşan Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu ise "Sanatın farklı disiplinlerine ev sahipliği yapan Kalyon Kültür'de, 'sanat herkesin hakkı' idealiyle ulusal ve uluslararası boyutta sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceğiz. Dünyada hepimize derin acılar veren savaşlar, çatışmalar sürerken, sanatın birleştirici, kucaklayıcı ve iyileştirici gücüne her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Pop-art sanatının renkli dünyasında eşsiz bir deneyim sunan 'Jisbar İstanbul'da' sergimize, 7'den 70'e tüm sanatseverleri bekliyoruz."

MotoGP Dünya Şampiyonu olan Fabio Quartararo, WeatherTech SportsCar Racing şampiyonu Pipo Derani ve ünlü Formula 1 sürücüsü Ayrton Senna gibi isimler onuruna yarış arabası, kask üzerine eserler çalışan Jisbar, sergide yine kask üzerinde canlı performans sergiledi.

Jisbar daha önce, Leonardo da Vinci'nin ölümünün 500. yılı anma töreninde yeniden yorumladığı Mona Lisa tablosunun özgün bir versiyonunu uzaya göndererek dikkatleri üzerine çekmişti.

Sergi 14 Şubat 2024'e kadar ziyaret edilebilecek.