Haberler

Üniversite öğrencilerinden 'Anadolu Halk Kültüründe Ritüeller' sergisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği bünyesinde Doç. Dr. Filiz Gümüş Dönmez tarafından yürütülen Türk Halk Kültürü ve Mitolojisi dersi kapsamında, 4. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan "Anadolu Halk Kültüründe Ritüeller" temalı sergi, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Anadolu'nun zengin kültürel mirasını yansıtan ritüeller ve inanç sistemleri, öğrencilerin hazırladığı özgün sunumlarla ziyaretçilere aktarıldı. Sergide; Nazar Kültürü, Rüyalar ve Anlamları, Uğursuzluk İnançları, Mistik Gökyüzü İnançları, Büyü ve Sihir, Hıdırellez, Fal ve Kehanet, Yağmur Duası, Demonik Varlıklar, Bereket Ritüelleri, Kurban ve Adak Geleneği, Şifa ve Bitki Kültü ile Aşure: Paylaşım ve Birlik Ritüeli gibi başlıklar ele alındı.

Öğrenciler, her bir temayı yalnızca teorik bilgilerle değil; görsel materyaller, sembolik objeler ve canlandırmalarla destekleyerek ziyaretçilere interaktif bir deneyim sundu. Sergi alanında oluşturulan tematik masalar sayesinde katılımcılar, Anadolu halk inançlarının gündelik yaşamla olan bağını yakından gözlemleme fırsatı buldu. Etkinlik, hem öğrencilerin araştırma ve sunum becerilerini geliştirmelerine katkı sağladı hem de kültürel mirasın korunması ve aktarılması konusunda farkındalık oluşturdu. Yoğun katılımın gözlendiği sergi, ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

