Umut Aslan yönetmenliğinde İstanbul'un muhteşem görüntüleriyle lirik video hazırlandı

Kemal Aslan Müzik etiketiyle çıkan şarkı ve klip, Umut Aslan yönetmenliğinde İstanbul'un güzelliklerini içeren bir lirik video olarak yayınlandı. Sanatçı Mehsem'in müzik kariyeri ve sahne çalışmaları hakkında bilgi verildi.

"Asalet"in yepyeni versiyonu için Umut Aslan yönetmenliğinde muhteşem İstanbul görüntülerinin yer aldığı lirik video hazırlandı. Şarkı ve klip Kemal Aslan Müzik etiketiyle tüm dijital platformlardaki yerini aldı.

Çocukluğundan beri müziğin içinde olan ve ilk olarak TRT İzmir Radyosu'nun çocuk korosunda şarkı söylemeye başlayan Mehsem, daha sonra kariyerine TRT İstanbul Radyosu Ses Sanatçısı olarak devam etti ve 23 yıl boyunca TRT "Akşam Sefası" programında konserler verdi.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü mezunu olan sanatçı, kariyerinde birçok festival ve konserde yer aldı. Sahne çalışmalarına devam eden Mehsem, aynı zamanda kendi kurduğu Bakırköy Mehsem Özşimşir Türk Sanat Müziği Korosu'nda eğitim vermeye devam ediyor.