Ümmü Gülsüm'ün hayatını anlatan "El Sett" filmi Marakeş'te dünya prömiyerini yaptı

Mısırlı yönetmen Marvan Hamed'in Ümmü Gülsüm'ün hayatını konu alan uzun metraj filmi "El Sett", 22'nci Marakeş Uluslararası Film Festivali kapsamında düzenlenen gala gösteriminde dünya prömiyerini yaptı.

Gösterimde, Ümmü Gülsüm'ü canlandıran başrol oyuncusu Mona Zaki'ye senarist Ahmed Murad ile yapımcılar Muhammed Hefzy ve Ahmed Badawi de eşlik etti. Festival programında "world premiere" ibaresiyle yer alan film, gala bölümünde sinemaseverlerle buluştu.

Yaklaşık 160 dakika süren biyografik yapım, "Doğu'nun Yıldızı" olarak anılan Ümmü Gülsüm'ün Mısır Deltası'ndaki küçük bir köyde başlayan hayatını, kadınların sahneye çıkmasının hoş karşılanmadığı muhafazakar bir toplumda şöhrete uzanan yolculuğunu merkezine alıyor.

Film, sanatçının gençlik döneminde erkek kıyafeti giyerek sahneye çıktığı yılları, karşılaştığı reddedilişleri ve zamanla milyonlarca dinleyiciyi etkileyen bir sese dönüşmesini, kişisel bedelleri ve fedakarlıklarıyla birlikte ele alıyor.

Bazı sahnelerde siyah-beyaz, diğer bölümlerde renkli görüntülerin kullanıldığı yapım, acı ve çatışma dönemleriyle zafer ve sükünet anları arasında görsel bir karşıtlık kurarak sanatçının hayatındaki kırılma noktalarına odaklanıyor.

-"Biyografik filmlere ilgimden doğan bir proje"

Gösterim sonrası düzenlenen basın toplantısında yönetmen Marvan Hamed, biyografik sinemaya duyduğu ilginin "El Sett" projesinin çıkış noktası olduğunu belirterek, filmin Marakeş Uluslararası Film Festivali bünyesindeki Atlas Atölyeleri'nde geliştirildiğini ve festivalin film projesine başından itibaren destek verdiğini söyledi.

Hamed, Ümmü Gülsüm'ün ölümünden onlarca yıl sonra dahi etkisini sürdüren bir figür olduğunu vurgulayarak, filmin amacının sanatçının hayatını önceki yapımlarla rekabet içinde yeniden anlatmak değil, imgesini zenginleştirip özellikle genç kuşaklara farklı bir okumayla sunmak olduğunu ifade etti.

Senarist Ahmed Murad da filmin, Doğu müziğinin bu tanınmış ismine atfedilen güç ve görkemi, hayatındaki kırılganlık anlarıyla dengelemeye çalıştığını, ekip olarak kutsayıcı bir bakış yerine insani yönlere yaklaşmayı tercih ettiklerini kaydetti.

"Kariyerimin en zor rolü"

Ümmü Gülsüm'ü canlandıran Mısırlı oyuncu Mona Zaki, filmin dünya prömiyerini Marakeş'te yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek festivali, bölgedeki önemli sinema etkinliklerinden biri ve farklı kuşaklardan sanatçıların buluşma noktası olarak tanımladı.

Zaki, bu rolü "kariyerinin en zor rolü" olarak nitelendirdi; karaktere hazırlanırken uzun süre ses ve performans çalışmaları yaptığını, filmin özellikle sanatçının geniş kitlelerce daha az bilinen insani yönlerini; kendine karşı sertliği, aile ilişkileri, kırsal kökeni nedeniyle yaşadığı zorluklar, yalnızlık ve hastalıkla mücadelesini öne çıkardığını söyledi.

Oyuncu, ileride Mısır'ın ilk kadın nükleer fizik uzmanı Samira Musa'nın hayatını konu alan bir projede yer almak istediğini de ifade etti.

Prömiyerin Fas'ta yapılması Mısır'da tartışma konusu oldu

Festival programında "El Sett"in dünya prömiyerinin Marakeş'te yapılacağı duyurusu, Mısır'da bazı medya organları ve sinema çevrelerinde tartışmalara yol açtı.

Ümmü Gülsüm'ün biyografisini anlatan bir filmin ilk kez Mısır yerine Fas'ta gösterilmesi, özellikle kültür-sanat sayfalarında ve yorumlarda gündeme getirildi.

- Yönetmen Hamed'in filmografisinden yeni bir halka

"El Sett"te Mona Zaki'ye Sayed Ragab, Ahmed Khaled Saleh, Muhammed Farag, Karim Abdel Aziz ve Ahmed Helmy eşlik ediyor.

Kariyerine ödüllü kısa filmi "Leyla" ile başlayan Marvan Hamed, ilk uzun metraj filmi "Amaret Ya'qubian" (Yacoubian Apartmanı) ile Cannes, Berlin, Chicago ve Marakeş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda uluslararası festivalde gösterim imkanı buldu.

Yönetmenin filmografisinde "İbrahim El-Abyad", Mısır Sinema Derneği'nden dokuz ödül ve Luksor Afrika Sineması Festivali'nden Nil Büyük Ödülü alan "El-Fil El-Azraq" (Mavi Fil), "El-Asleyeen" (Asıllar), Kazablanka Arap Film Festivali'nde büyük ödül alan "Turab el-Mas" (El-Mas Tozu), devam filmi "El-Fil El-Azraq 2" ve Mısır Film Derneği'nden ödüller alan "Kira ve El-Cin" de yer alıyor.