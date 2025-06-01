Uluslararası Yörük Türkmen Festivali Antalya'da Tamamlandı

Uluslararası Yörük Türkmen Festivali Antalya'da Tamamlandı
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Antalya'da düzenlenen dördüncü Uluslararası Yörük Türkmen Festivali, Yörük kültürünün tanıtımı için başarılı bir organizasyonla sona erdi. Festivalde geleneksel kına merasimi, okçuluk ve cirit gösterileri ile yöresel lezzetler katılımcılara sunuldu.

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Yörük Türkmen Festivali tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yörük kültürünün tanıtılması ve yaşatılması amacıyla organize edilen ve üç gün süren festivalde, bir çiftin kına merasimi de gerçekleştirildi.

Düzlerçamı Karaman Piknik Alanı'nda Yörük gelenekleriyle yapılan merasim yoğun ilgi gördü.

Kınası yakılan Hatice Koç, yaptığı açıklamada, "Kendi özümüzü unutmamak, geleneklerimizi doyasıya yaşatmak için kınamızı festivalde düzenlemek istedik. Çocuklarımıza güzel hatıralar bırakmak adına çok güzel bir kına töreni oldu." ifadesini kullandı.

Okçuluk, kılıç, akrobasi, cirit gösterilerinin de sunulduğu festivalde, yöresel lezzetler katılımcılara ikram edildi. Yörük kültürünü anlatan yağdanlık, körüklü çizme, bıçak, oyalı yazma gibi el sanatları ürünleri de sergilendi.

Kaynak: AA / Emine Zehra Ünal - Kültür Sanat
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