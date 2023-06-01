Uluslararası Nazım Hikmet Sempozyumu 3 Haziran'da başlıyor

Nazım Hikmet'in ölüm yıl dönümü olan 3 Haziran'da başlayacak sempozyumda, şairin sanatı, kişiliği, barış, özgürlük ve eşitlik mücadelesi, bilinmeyen ve farklı yönleri ele alınacak. Sempozyum, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı ile Şişli Belediyesi tarafından düzenleniyor.

Uluslararası Nazım Hikmet Sempozyumu, şairin ölüm yıl dönümü olan 3 Haziran'da başlayacak. İki gün sürecek sempozyumda; Nazım Hikmet'in sanatı, kişiliği, barış, özgürlük ve eşitlik mücadelesi, bilinmeyen ve farklı yönleri ele alınacak.

Yaşama 3 Haziran 1963'te veda eden şair Nazım Hikmet, ölümünün 60'ıncı yılında düzenlenen pek çok etkinlikle anılacak. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı ile Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen sempozyum, vakfın ilçedeki sanat evinde yapılacak. 3 Haziran'da başlayarak iki gün sürecek olan sempozyumda; yurt içinden ve dışından davet edilen bilim ve sanat insanlarıyla Nazım Hikmet'in sanatı, kişiliği, barış, özgürlük ve eşitlik mücadelesi, bilinmeyen ve farklı yönleri oturumlarda değerlendirilecek.

Sempozyumun programı şöyle:

3 Haziran:

Açılış Konuşması (10: 00)

Prof. Svetlana Uturgauri

Turgay Fişekçi- Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Genel Sekreteri

Oturum: 1 (11: 00- 12: 30)

Nazım Hikmet ve Yaşamı, Şiir Dünyası

Oturum Başkanı: Turgay Fişekçi

1- Nakıs Külliyatı ve Gurbetteki Terekesiyle Bir Yitik Miras Olarak Nazım Hikmet, M. Melih Günes¸

2- Seyahat Hatıraları: Nazım Hikmet'in Biyografik ve Poetik Dönüşümünün İlk İzleri, Göksel Aymaz

3- Nazım Hikmet'in Şiirindeki Değer Yaratma ve Kahramanlara Bakış, Ersin Özarslan

4- Dünya Şairi Olarak Nazım Hikmet, Mediha Göbenli

5- Nazım Hikmet'in Şiir Yazma Tekniği Üzerine, Kağan Gariper

Sergi Açılışı (12: 45)

Bilinmeyen Yönleriyle Basında Nazım

Yemek Arası

Oturum: 2 (13: 30- 15: 00)

Nazım Hikmet ve Yaşamı, Şiir Dünyası

Oturum Başkanı: Mediha Göbenli

1- Kilman İlkin Musayev'in Anıları Işığında Nazım Hikmet, Cavid Qasimov

2- Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaraları Anlatısında Bilinç Akışı Tekniğinin Kulanımı, Halil Erten

3- Nazım Hikmet Şiirinde Özel İsimler, Pelin Ekşi

4- Çeviri Yoluyla Yazınsal İmajın (Yeniden) İnşası: Nazım Hikmet Şiirinin İngilizceye Çevirileri, Başak Ergil

5- Nazım Hikmet ve Piraye İlişkisi Üzerine, Nazım Alpman

6- S¸iir ve Tarih Yazımı: Nazım Hikmet'te Tarihi Birles¸tirmenin Yöntemleri ve Anlatı Kipleri, Nilay Özer

Oturum: 3 (15: 15- 16: 45)

Nazım Hikmet ve Tiyatro

Oturum Başkanı: Altan Gördüm

1- Politik Tiyatro Düşüncesinin Nazım Hikmet Ran Tiyatrosundaki Etkileri ve Oyunlarındaki Karşılıklarının Değerlendirilmesi, Cihan Atakul

2- Kapitalizmin Bilimi: Nazım Hikmet'in Kafatası Oyununda Bilim ve Kapitalizm İlişkisi, Osman Damla

3- Nazım Hikmet'in Tiyatro Metinlerinde Duygunun Ekonomi Politiği, Süreyya Karacabey

4- Mehmet Ulusoy'un 1980'de Sahneye Koyduğu Benerci Kendini Niçin Öldürdü? Oyunu Hakkında Notlar, Jak Şalom

Oturum: 4 (17: 00- 17: 45)

Nazım Hikmet ve Sinema

Oturum Başkanı: Taner Barlas

1- Bir Ulusal Sanat ve Bir Yazarın Ortaklaşan Tarihi: Kimlik(-sizlik) Bağlamında Türk Sineması'nın Erken Dönemi ve Nazım Hikmet, Ulaş Işıklar

2- Nazım Hikmet ve Müzikal Filmlerin Bas¸lamasındaki Rolü, Ogˆuz Makal

4 Haziran:

Oturum 5: (10: 00- 11: 30)

Nazım Hikmet ve Sanat, Edebiyat

Oturum Başkanı: Hülya Arslan

1- Çağdaş Bir Yazın Türü Olarak "Memleketimden İnsan Manzaraları", Ayşegül Uysal Gliniecki

2- Nazım Hikmet Afrika'da, Zekeriya Şimşek

3- Nazım Hikmet ve Armand Gatti'nin Eserlerinde Tarihsel Kişilerin Ele Alınması, Ece Yassıtepe Ayyıldız

4- Türk Dünyasının İki Önemli Şairi- Nazım Hikmet ve Samet Vurgun, Lale Bedirova- Şabanova

5- Gelecekten Geleneğe Nazım Hikmet, Mahmut Temizyürek

Oturum: 6 (11: 45- 13: 15)

Nazım Hikmet ve Toplumsalık, Siyaset

Oturum Başkanı: Zeynep Altıok Akatlı

1- Nazım Hikmet'in Yaşamında Bir Laboratuvar Olarak Bursa Hapishanesi, Güney Özkılınç

2- Hariciyenin Nazım Hikmet Mesaisi (1949- 1951), Murat Kılıç

3- Nazım Hikmet'in Kaleminden 1939 Erzincan Depremi, Cafer Gariper

4- Manzaralar'daki Burjuvalar: Nazım Hikmet'in Kaleminden Türkiye Burjuvalarının Dünyası, Gökhan Atılgan

5- Hangi Nazım? Türk Medyasında Nazım Hikmet Olgusu ve Nazım Hikmet Hakkındaki Haberler Üzerinden, Cansel Poyraz Akyol

Yemek Arası

Oturum: 7 (14: 30- 15: 30)

Nazım Hikmet ve Kentler, Ülkeler

Oturum Başkanı: Hakan Savlı

1- Nazım Hikmet'ten Şehir Manzaraları, Murat Gülsoy

2- Moskovalı Nazım, Hülya Arslan

3- Fransa'da Nazım Hikmet'in Yeri ve Önemi, Ferhat Taştemel

Oturum: 8 (15: 30- 17: 00)

Nazım Hikmet ve Düşünce, Etkileri

Oturum Başkanı: Özcan Arca

1- Nazım Hikmet Şiirinde Ekonomi ve Sosyal Girişimci Olarak Nazım Hikmet, İ. Melih Baş

2- Nazım Hikmet: Avangard ve Modernist, Ahmet Ergenç

3- Nazım Hikmet'te Zaman Akıntıları, Murat Narcı

4- Borç ve Fenomen: Nazım Hikmet'te Borçlu Öznelik, Yüce Aydoğan

5- Nazım Hikmet Şiirlerinde Geçen "Ölüm-Göç" Olayları Üzerine Bir Deneme, Mümtaz Peker