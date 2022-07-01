Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nden müthiş açılış

ESKİŞEHİR Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde ilk gününde renkli etkinliklere sahne olan Sivrihisar Belediyesi Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışı, vatandaşlara unutulmaz keyifli anlar yaşattı.

Festivalin ilk gününde renkli görüntüler ortaya çıktı. Sivrihisar ilçesinde bulunan Nasreddin Hoca kabrinin ziyareti ile başlayan etkinlikler, sahnenin kurulduğu geniş bir alana geçilmesiyle devam etti. Etkinliklere, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın, temsili Nasrettin Hoca Ömer Özgeneci, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Nasrettin Hoca'nın önemini yabancılardan öğrendim diyebilirim"

Alana kurulan dev sahnede sırasıyla konuşmalar yapıldı. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, "Nasreddin Hoca'mızı Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali memleketi, kendi deyim ile dünyanı merkezinde anımsıyor, yaşatıyoruz" diye konuştu.

Yüzügüllü'nün ardından kürsüye çıkan AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı ise, "Nasrettin hocayı biraz önce arkadaşlarımız tanıttılar. Nasrettin Hocanın tanıtılmaya ihtiyacı yok, ama özellikle yurt dışından gelen gençler, öğrenciler, ekipler açısından bilgiler gerekli" ifadelerine yer verdi.

Son olarak Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takviminin yoğun olduğu için festivale katılamadığını ve selamlarını ilettiğini belirten Atay, "Nasrettin Hoca dilimize pelesenk olan bir isim, ama büyük bir bilgin, düşünce adamı. Nasrettin Hoca'nın önemini yurt dışında bulunduğum dönemde yabancılardan öğrendim diyebilirim. Onun hakkında kitaplar yazmışlar. Biz sadece fıkralarından bahsediyoruz, ama onlar onun nasıl bir yönetim gurusu olduğundan bahsediyorlar" diyerek yurt dışında Nasreddin Hoca'ya verilen önemden bahsetti.

Konuşmaların ardından sahneye teker teker çıkan, aralarında Türkiye'nin de olduğu, ABD, Moldova, Sırbistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Letonyalı dans grupları, ülkelerine özgü danslar sergileyerek izleyenleri mest etti. Keyifli anların ortaya çıktığı gösterilerin ardından Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Müzik Topluluğu, sahnede kısa bir performans sergiledi.

"Türkiye'ye kesinlikle tekrar geleceğiz"

Letonyalı dansçılardan Linda Liepkaula ve Klavs Eımuss, ekinlik hakkında konuşurken, Türk insanın samimiyetine vurgu yaptı. Dansçılar Linda Liepkaula ve Klavs Eımuss, "7 günlük geldik 3 gündür burdayız. İnsanlar bize çok yakın ve sıcak davranıyorlar, burayı çok sevdik. İnsanlar beklediğimizden daha yakınlar. Etkinlik sonrasında da gezmek için de Türkiye'ye kesinlikle tekrar geleceğiz" diyerek izlenimlerini aktardılar.

Etkinliğe katılan Merve Günesen ise, "Farklı kültürleri memleketimizde görmek çok güzel. Gayet eğlenceli ve neşeli şekilde etkinlik devam ediyor" ifadelerini kullanarak farklı kültürlerin Sivrihisar'da buluşmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Son olarak 6 ülkenin dansçıları sahnenin önünde yer alan geniş meydanda hep birlikte 'Halkalı Şeker' isimli türkü eşliğinde dans etti. Daha sonra protokol, dansçıların temsilcilerine ödül verdi. Son olarak Kocaeli Kartepe Belediyesi Çocuk Mehteran Takımı'nın mini konseri ile etkinlik sona erdi. Alandan ayrılan protokol üyeleri Cuma namazını kılmak için Sivrihisar Ulu Camii'ne hareket etti. Namazın ardından vatandaşlara Nasrettin Hoca Pilavı dağıtıldı.