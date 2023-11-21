Şiir Derneği tarafından bu yıl 14. kez düzenlenen 'Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali' başladı. Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ve Beykoz Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

Şiir Derneği tarafından bu yıl 14. kez düzenlenen "Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali" başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve Beykoz Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen festivale Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Artizan Sanat ve Macar Kültür Merkezi katkı sağladı.

Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen açılışta konuşan Festival Başkanı Adnan Özer, dünyanın zor zamanlardan geçtiğini belirterek, "Artık yaşamın kendisine vahşice saldıran acımasız bir akım dünyada neşet etti. Şiir bunun karşısında neler yapabilir, bunları düşünüyoruz ve festival olarak dünyayla birleşmek, bütünleşmek niyetindeyiz." dedi.

Özer, Bangladeş'ten Peru'ya tün insanlığın şiirlerini okuyacaklarını dile getirerek, "Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı. Bu programda Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana 10'ar yıllık dilimlerde Türk şiirinin serencamını sizlere aktaracağız. Yarın Beykoz'da Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi'nde bir gün sürecek sempozyumda akademisyen ve araştırmacı arkadaşlarımız, o dönemleri konuşacak ve bir rapor ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

Türk dünyası üzerine ayrı bir masa kurulacak

Bu yıl festivale farklı bir boyut eklediklerinin de altını çizen Özer, "Türk dünyası modern şiirine yer vereceğiz. Bu alan üzerine ayrı bir masa kuruyoruz." diye konuştu.

Adnan Özer, 14 yılda dünyadan en az 250 şair, yazar ve araştırmacının festivale katıldığının altını çizerek, etkinliğin uluslararası niteliği hak ettiğini düşündüklerini vurguladı.

Bu yıl "eko poetika" akımının da festivalde inceleneceğini aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Bu akım İspanya'da başladı, Latin Amerika ülkelerinde de ciddi kabul gördü. Şiirin sürdürülebilir yaşam problemi karşısındaki durumu, şiirle şehrin ve çevrenin ilişkileri hakkında birtakım eylemler yapacağız. İlk eylemimiz, Beykoz'da şair Orhan Veli'nin evinin karşısında denize bir mermer blok bırakmak olacak."

Özer, festivale ilk yıldan bu yana destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, etkinliğin yurt dışına yayılmasına vesile olan YTB ve tüm festival paydaşlarına katkılarından ötürü teşekkür etti.

"İstanbul, insanlığın çağlar boyunca ürettiği değerlerin bütünüdür"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Taşkent de bakanlığın, topluma yaşama sevinci ve erinci telkin etme noktasında görevleri olduğunun altını çizerek, "Bu noktada bakanlığımız bir yandan kendi icracı sanat birimleri üzerinden, diğer yandan burada tanık olduğunuz gibi sivil toplumun kurduğu mekanizmalar üzerinden fail olarak bizzat kültür ve sanatın icracılığını yapıyor." dedi.

Taşkent, İstanbul'un birçok kültürel unsur gibi şiirin de başkenti olduğuna dikkati çekerek, "İstanbul, insanlığın çağlar boyunca ürettiği ve geliştirdiği değerlerin bütünüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün kültür ve sanat ürünlerinin piyasada işlem gören ticari unsurlar haline geldiğine vurgu yapan Taşkent, "Bu festivalin programına baktığımda 5 gün boyunca şehrin farklı muhitlerinde şiirin, müziğin ve edebiyatın sahne aldığı, piyasa kaygılarından azade bir içerik gördüğümü söyleyebilirim." ifadelerine yer verdi.

" Hoş bir sevgi barındırır şiir içinde"

Programa Kuzey Makedonya'dan katılan Struga Şiir Akşamları Başkanı Todorçe Tasevski ise "Dünyadaki tüm şiir festivallerinin ortak noktası, orada şiirin kutlanması, söylenmesi ve şiir üzerinde bir oyun kurulmasıdır. Şiir, hoş bir sevgi barındırır içinde." değerlendirmesinde bulundu.

Tasevski, her büyük işin küçük fikirlerden ortaya çıktığını vurgulayarak, Struga Şiir Akşamları fikrinin de 1965'te 15 Makedon şairin bir araya gelip şiir okumaya karar vermesiyle başladığını, ardından uluslararası bir seviyeye ulaştığını söyledi.

Açılış programında ödül töreninin sonrasında şiirler okundu ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

8 ülkeden 20 şair

Festivale 8 ülkeden 20 şair katılacak.

İbrahim Kamberoğlu, Çiğdem Sezer, Erol Tufan, Tuba Kaplan, Raşit Ulaş, Ebru Özden, Zeynep Arkan, Ayşe Şafak Kanca, Halime Yıldız, Nihat Özdal, Zeynep N. Tiryaki, Sevgi Vural ve Ercan Yılmaz ile İspanya'dan Jordi Virallonga, Kuzey Makedonya'dan Hristo Petreski, Macaristan'dan Petra Szöcs, Bulgaristan'dan Aziz Nazmi Şakir, Yunanistan'dan Ayşe Adem, Irak'tan Ahmed Murad ve Azerbaycan'dan Ferit Hüseyin etkinliğe konuk olacak.

Festival 26 Kasım'da sona erecek.