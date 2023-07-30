Dünya Festivaller Birliği tarafından 8 kez üst üste 'Dünyanın En İyi Kültür-Sanat Festivali' ödülünü alan Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde, kortej yürüyüşü düzenlendi. 100 ülkeden bin 550 sanat elçisinin katıldığı kortej yürüyüşünün ardından şarkıcı İrem Derici sahne aldı. Öte yandan konserde, 8 Temmuz'da hayatını kaybeden müzisyen Özkan Uğur da anıldı.

Dünya Festivaller Birliği tarafından 8 kez üst üste 'Dünyanın En İyi Kültür-Sanat Festivali' ödülünü alan Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde, dün akşam kortej yürüyüşü düzenlendi. 100 ülkeden bin 550 sanat elçisinin katıldığı kortej yürüyüşünün ardından şarkıcı İrem Derici sahne aldı. Öte yandan konserde, 8 Temmuz'da hayatını kaybeden müzisyen Özkan Uğur da anıldı.

24'üncü Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin geleneksel açılış kortejine 100 ülkenin temsilcileri ve Büyükçekmece'nin gönüllü sivil toplum kuruluşları katıldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün de katıldığı kortej yürüyüşünde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Dünya Festivaller Birliği tarafından 8 kez dünyanın en iyi festivali ödülü alan Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kordon boyunda büyük bir kortej yürüyüşüyle başladı. Büyükçekmece Albatros Sahili'nde başlayan ve Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası önünde son bulan kortej yürüyüşüne 100 ülkeden bin 550 sanat elçisi katıldı. Ülkelerinin geleneksel folklor kıyafetleri ve kostümleriyle korteje katılan sanat elçileri halayları, dansları ve şovlarıyla renkli görüntülere sahne oldu. Kortej yürüyüşü sonunda sanatçı İrem Derici şarkılarıyla katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı.

Öte yandan konserde, 8 Temmuz'da hayatını kaybeden müzisyen Özkan Uğur anıldı. Uğur'un şarkı söylediği bir videonun izletilmesiyle duygusal anlar yaşandı.

"DÜNYADA İLK DEFA BİR FESTİVALE 100 ÜLKEDEN TEMSİLCİ KATILIYOR"

Kortej yürüyüşü sonrasında festivalle ilgili açıklamalarda bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Gördüğünüz gibi Büyükçekmece kordonunda binlerce insan var. 24'üncü İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali çok enteresan bir boyut kazandı. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlama törenleriyle 24'üncü İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivalini birleştirince muazzam bir festival ortaya çıktı. Çünkü dünyada ilk defa bir festivale 100 ülkeden temsilci katılıyor. Şu anda 100 ülkenin temsilcisi arkamızda gösteri yaparak kortej yürüyüşünü gerçekleştiriyor. Festivalde kültür sanat faaliyetleri çok yüksek düzeyde devam ediyor. Heykeltraşlar, dünya el sanatları, kukla gösterileri, Dünya Halk Dansları Sempozyumu ve benzeri etkinlikler ile inanılmaz bir kültür şenliği yaşıyoruz. Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nin uluslararası boyutu pazartesi günü akşam saat 18.00'dan itibaren Büyükçekmece tarihi Mimar Sinan Köprüsü üzerinde ve amfi tiyatroda yapılacak. Bütün İstanbul halkını ve sanatseverleri festivale davet ediyorum" dedi.

Festival 5 Ağustos'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.