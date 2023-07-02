Edirne Belediyesi, Türk Bulgar Eğitim Kültür Yardımlaşma Dayanışma Derneği, Kar Amacı Gütmeyen Varna Topluluklar, Gelenekler ve Kültür Derneği ve Varna Turizm Odası iş birliğinde düzenlenen festivalde Türk ve Bulgar folklor grupları gösterilerini sergiledi. Festivalde 37 folklor grubu sahne aldı.

Uluslararası Edirne 3. Balkan Folklor Festivali sona erdi.

Edirne Belediyesi, Türk Bulgar Eğitim Kültür Yardımlaşma Dayanışma Derneği, Kar Amacı Gütmeyen Varna Topluluklar, Gelenekler ve Kültür Derneği ve Varna Turizm Odası iş birliğinde Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen festivalin ikinci ve son gününde, Türk ve Bulgar folklor grupları gösterilerini sergiledi.

Festivale katılan Bulgar gruplar kendi yörelerine ait şarkı ve halk oyunlarını seyircilere sundu.

Vatandaşlar da zaman zaman gruplara eşlik etti.

Bulgaristan'dan gelen gruplara gösterilerin ardından katılım sertifikaları verildi.

Türkiye ve Bulgaristan'dan 600 kişinin katıldığı festivalde 37 folklor grubu sahne aldı.