Uluslararası Çince Günü, Öğrencilerin Gösterileriyle Kutlandı

ULUSLARARASI Çince Günü, Ayrancı Anadolu lisesi, Atatürk Anadolu lisesi ve Onur Koleji'nden Çince öğrenen öğrencilerin gösterileri eşliğinde Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde kutlandı. Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, "Çinceyi gayretli bir şekilde öğrenmeniz, Çin kaligrafisi, savaş sanatları, klasik şiir ve Çin kültürünün diğer yönlerini geniş bir şekilde araştırmanız ve Uluslararası Çin Dili Günü ve Mutlu Bahar Festivali gibi etkinliklere aktif katılımınız, Çin ile Türkiye arasındaki karşılıklı anlayış, kültürel değişim ve dostane ilişkilerin geliştirilmesinde önemli ve olumlu bir rol oynamıştır" dedi.

2025 yılı Uluslararası Çince Günü etkinliği, Kavaklıdere ortaokulu, Ayrancı Anadolu lisesi, Atatürk Anadolu lisesi ve Onur Koleji'nden Çince öğrenen öğrencilerin gösterileriyle kutlandı. Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde düzenlenen programda, dans ve tiyatro gösterileri, şiir okuma ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Programa, Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin'in yanı sıra, Çinli ve Türk eğitimciler ile çok sayıda davetli de katıldı.

'FESTİVALLER ÇİN İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖNEMLİ ROL OYNADI'

Büyükelçisi Jiang Xuebin, "2010 yılında Birleşmiş Milletler 20 Nisan'ı 'Birleşmiş Milletler Çin Dili Günü' olarak belirlemiştir. Dil, bir ülkeyi anlamanın anahtarıdır. Çin'in hızlı gelişimi ve küreselleşmenin derinleşmesiyle birlikte, Çince öğrenme talebi dünya çapında giderek artmaktadır. Şu anda 190'dan fazla ülke ve bölge Çince dil programları oluşturmuş ve 85 ülke Çinceyi ulusal eğitim sistemlerine dahil etmiştir. Şu anda 30 milyondan fazla insan yurtdışında Çince öğrenmektedir. 'Uluslararası Çince Dil Günü'nün bu yılki teması 'Çince: Zamanı ve Mekanı Aşan Bir Hediye' olarak belirlenerek Çince'nin sadece zamanı aşan, tarih ile bugünü birbirine bağlayan bir köprü değil, aynı zamanda Çin'i dünyaya bağlayan, mekanı aşan bir köprü olduğu bir kez daha teyit edilmiştir. Bugün Türkiye'de pek çok insanın, özellikle de gençlerin Çince öğrendiğini ve Çin kültürüne karşı derin bir sevgi beslediğini görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Çinceyi gayretli bir şekilde öğrenmeniz, Çin kaligrafisi, savaş sanatları, klasik şiir ve Çin kültürünün diğer yönlerini geniş bir şekilde araştırmanız ve 'Uluslararası Çin Dili Günü' ve 'Mutlu Bahar Festivali' gibi etkinliklere aktif katılımınız, Çin ile Türkiye arasındaki karşılıklı anlayış, kültürel değişim ve dostane ilişkilerin geliştirilmesinde önemli ve olumlu bir rol oynamıştır" dedi.

'ÇİN'E GİTMEK İSTERİM'

Kavaklıdere Ortaokulu'nda öğrenci olan Güneş Baygın, "Ben 7'nci sınıfa gidiyorum. Çince öğrenmeye 5'inci sınıfta okulda başladım. Okulumuzda ders verildiğini öğrendik. Çok ilgi çekici bir dil. Farklı karakterlerde yazılıyor. Bugün de buradaki etkinliklerde bu kültürü daha fazla tanımak için bulunuyoruz. Çincemi geliştirmek istiyorum, mümkünse çok daha ileri seviyeye taşımak istiyorum. Çin'e gitmek isterim çünkü ilgi çekici bir ülke" ifadelerini kullandı.

'NEZAKETLERİ İLGİMİ ÇEKİYOR'

Öykü deniz Gürses ise "Çince'ye neden merak sardım? Çünkü çok güzel bir dil. Karakter yapılarını, konuşma şekillerini çok beğeniyorum. Çince de çok ileri seviyede değilim ama Çin'e gitmek isterdim. Güzel şeyler görmek isterdim. Oradaki yapıları, insanları görmek isterdim. Çince müzikler dinliyorum, dizileri izliyorum ve açıkçası çok sevdim hepsini. Resimleri, yapıları, insanların konuşma şekilleri ilgimi çekti ve Çin bence çok kibar bir ülke. Nezaketleri ilgimi çekiyor. Çin kültürünü yansıtan bir şiir okudum sahnede arkadaşlarımla beraber" diye konuştu.