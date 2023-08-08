Uluslararası Atakum Halk Dansları ve Müzik Şenliği'nde Dansçılar Barış Mesajları Verdi

Atakum'da, 10 ülkenin katılımıyla 5 gün devam eden Uluslararası Atakum Halk Dansları ve Müzik Şenliği'ne katılan dansçılar, ülkelerine dönmeden önce barış mesajları verdi.

Atakum Belediyesi ve Ankara Samsun Federasyonu (ASFED) iş birliği ile 1-6 Ağustos arasında Atakum'da gerçekleştirilen Uluslararası Atakum Halk Dansları ve Müzik Şenliği ile kentte dans ve müzik rüzgarı esti.

Gürcistan, Kuzey Osetya, Azerbaycan, Yunanistan, Bulgaristan, Ukrayna, Moldova, İran, Romanya halk dansı toplulukları ile Atakum Halk Dansları ekibi olmak üzere 10 ülkenin dansçıları Atakum'da barış için dans etti. Dans ekipleri, Atakum'dan ayrılmadan önce hem şenliği değerlendirdi hem de barış mesajlarını dünyaya duyurdu.

Atakum Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu Eğitmeni, Trabzon ve Artvin Yöreleri Koreografı Barış Podor, Atakum'un böyle bir şenliğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Atakum Belediye Başkanı'mız Cemil Deveci'ye çok teşekkür ederiz. Ayrı dillerle, ayrı dinlerle bir arada olmak bizim gurur verici. Bu kadar etkin grubun burada olması aslında barışın simgesi. Ekipler birbirlerinin danslarını öğreniyor ve birlikte dans ediyorlar. Dünyaya mesaj bu şekilde verilir. Savaşa karşıyız, dans her zaman hayatımızda yer almalı. Şenlik boyunca aksaklık olmaması adına belediye personelimiz, öğrencilerimiz ve gönüllülerimiz büyük emek harcıyor. Sabah erken saatlerden geceye kadar gelen misafirlerimizin herhangi bir sorun yaşamaması için özveriyle çalışıyorlar. Her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz."

Atakum'un böyle bir şenliğe ev sahipliği yapmasının çok değerli olduğunu kaydeden Atakum Halk Dansları ekibinden Adife Veske de şöyle konuştu:

"Samsun'da bu şenliğin olması şehrimiz açısından çok önemli. Farklı kültürlerin ve milletin aslına ortak dili dans ve müziktir. Biz de farklı ülkelerden gelen arkadaşlarımızla aslında aynı dili konuşuyoruz. Herkes birbirinin kültürünü öğreniyor. Biz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz. Bize bıraktığı kültürümüzü dansımızda anlatıyoruz. Onu çok seviyoruz. Saygı ve minnetle anıyoruz."

Daha önce birçok uluslararası festivale katıldıklarını ancak Uluslararası Atakum Halk Dansları ve Müzik Şenliği'nde ev sahibi olmanın keyif verici olduğunu söyleyen Atakum Halk Dansları Ekibinden Salih Podor, "Biz şenliğin temasını barış olarak belirlemiştik. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözünü devam ettireceğiz. Her zaman konuk ülkeleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız" dedi.

Atakum'daki şenliği çok sevdiğini söyleyen Ukrayna Dans Ekibi'nden Aina Klantsata, "Buradaki şenliği çok beğendim. İnsanlar çok kibar. Başka ülkelerle de anlaştık. Diğer ülkelerle birlikte en iyi şekilde dans etmeye çalışıyoruz. Biz ülkemizdeki savaşın bir an önce bitmesini ve insanların savaşın çok kötü bir şey olduğunu bilmesini istiyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde savaş olmasın" diye konuştu.

Ukrayna Ekibi Koreografı Valeriia Forostenko ise komşu ülke Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Forostenko, şunları kaydetti:

"Festival çok güzel ve buradaki ülkeler de bizi destekliyor. Biz de kültürel olarak bir mesaj yollamak istiyoruz. Bizim ülkemizde savaş var ve zor şartlarda buraya geldik. Ülkemizde hep füzeler uçuyor ve prova yapmak çok zor. Atakum'a gelmeyi çok istedik çünkü ülkemizi temsil etmek çok mutlu bir duygu. Savaşın bitmesini ve barış olmasını istiyoruz."