Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen 'Uluslararası Atakum Halk Dansları ve Müzik Şenliği' başladı. 10 farklı ülkenin dans topluluklarının bir araya geldiği organizasyon, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Ekipler, Türkçe şarkılar ve türküler eşliğinde gösterilerini gerçekleştirdi. Festivalin amacı barış ve sevgiyi dünyaya duyurmak.

'Uluslararası Atakum Halk Dansları ve Müzik Şenliği' başladı

Başkan Deveci: "Barışın sesini tüm dünyaya duyuracağız"

SAMSUN - Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen 'Uluslararası Atakum Halk Dansları ve Müzik Şenliği' başladı.

Atakum Belediyesi ve Ankara Samsun Federasyonu iş birliği ile organize edilen 'Uluslararası Atakum Halk Dansları ve Müzik Şenliği', Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış kokteyli ile start aldı. 10 farklı ülkenin dans topluluklarının bir araya geldiği organizasyon, ilk gününde vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Ekipler, Türkçe şarkılar ve türküler eşliğinde Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi önünde ilk gösterilerini gerçekleştirdi. Halay çekip, yöresel danslar oynayan dansçılar, renkli görüntüler sergiledi. Gürcistan, Kuzey Osetya, Azerbaycan, Yunanistan, Bulgaristan, Ukrayna, Moldova, İran, Romanya Halk Dans Toplulukları ile Atakum Halk Danslar ekibi hafta boyunca danslarını ve müziklerini sanatseverlerle buluşturacak.

"Barış ve sevgi dili"

Festivalin dünyada savaş rüzgarları eserken son derece anlamlı olduğuna dikkat çeken Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Barışa en çok ihtiyacımızın olduğu bir dönemde; barışın en güçlü dili olan Halk Dansları Festivali'ni ilk adım kentinde yapıyoruz. Folklor ve halk dansları yüzlerce yıl üzerinde yaşayan insanlarla, o toprakların kültürel birikimidir. İçinde gelenekler, görenekler, dayanışma ve barış vardır. Savaş sonradan meydana çıktı. Folklorun oluştuğu yıllarda insanlığa hakim olan barış ve sevgi dilliydi. Bu etkinlikle barışın sesini tüm dünyaya Atakum'dan duyurmak istiyoruz. Bir hafta boyunca Anadolu'dan kardeşliği yükselteceğiz. Tüm dünyaya kardeşliğin sesiyle hitap edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Programın ikinci gününde uluslararası halk dansları toplulukları ve yerel dans ekipleri; Cumhuriyet Kadınları Bandosu eşliğinde Körfez Kurupelit Yat Limanı'ndan Çobanlı İskelesi'ne kortej yürüyüşü gerçekleştirecek.