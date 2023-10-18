Uluslararası Ankara Kukla Festivali Başladı

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Ankara Kukla Festivali, Bulgaristan'dan Varna Devlet Kukla Tiyatrosu'nun sergilediği 'Orakçılar' oyunuyla başladı. Festival kapsamında 8 ülkeden kukla sanatçıları tarafından çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik birbirinden ilginç oyunlar sahnelenecek.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Ankara Kukla Festivali, Bulgaristan'dan Varna Devlet Kukla Tiyatrosu'nun sergilediği "Orakçılar" oyunuyla başladı.

Kukla, Karagöz, Gösteri ve Sahne Sanatları Derneği (KUKSADER) ile Tiyatro Tempo'nun işbirliğinde hazırlanan festivalin açılış oyunu "Orakçılar"ı izlemek isteyen Ankaralı sanatseverler, Tiyatro Tempo'da bir araya geldi.

Bulgaristan Varna Devlet Kukla Tiyatrosu sanatçılarının oynadığı oyunu seyreden izleyiciler, keyifli vakit geçirdi.

Festival direktörü Marina Yüce, AA muhabirine, festival kapsamında bu yıl da çok güzel oyunlar seçtiklerini belirterek yaşadıkları heyecanı ifade etti.

Bu sene festivale 8 ülkeden kukla sanatçılarının katıldığını bildiren Yüce, çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik birbirinden ilginç oyunların sahneleneceğini söyledi.

Yüce, Türkiye'deki kukla sanatının gelişimine ilişkin de "Gelişme var, evet. Karagöz sanatı olan bir ülkeye kukla tiyatrosu tabii ki yakışır. İyi ustalar hala var. O alan şu anda gelişiyor bir yandan da çağdaş kuklaya bir yönelme var." dedi.

Üniversitelerde kukla eğitiminin henüz olmadığını söyleyen ve bunun bir gün olması temennisinde bulunan Yüce, bu konuda ellerinden gelen katkıyı vermeye hazır olduklarını kaydetti.

"Festivale katılım güzel"

KUKSADER Başkanı Haluk Yüce ise dünya genelindeki olumsuz ekonomik gelişmelere rağmen festivale katılımın güzel olduğunu söyledi.

Festivalde bir araya getirdikleri grupların birbirinden değerli olduklarını ifade eden Yüce, festival kapsamında düzenlenecek atölye çalışmalarının da ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'de kukla sanatına ilginin arttığına dikkati çeken Yüce, 9 yıldır aralıksız düzenledikleri festivalin, kukla sanatına ilginin artmasında büyük katkısı olduğunu ifade etti.

Yüce, bunun kendileri için heyecan verici olduğunu belirterek festivalin gelecek yıllarda da devam edeceğini bildirdi.

Festivalde, Bulgaristan, Almanya, Güney Afrika, Gürcistan, İran, İspanya, Rusya ve Türkiye'den kukla sanatçıları, 12'si çocuk ve gençlere, 4'ü ise yetişkinlere yönelik olmak üzere 16 oyunu izleyicilerle buluşturacak.

22 Ekim'de sona erecek festivalin detaylı programına, "ankarakuklafest.com" internet sitesinden ulaşılabiliyor.