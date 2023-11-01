Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen 'Uluslararası Ankara Caz Festivali', 15 Kasım'da başlayacak. Konserler, söyleşiler, sergiler ve eğitim etkinliklerinin yer alacağı festivalin teması 'Caz ve özgürlük' olacak.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen 'Uluslararası Ankara Caz Festivali', 15 Kasım'da başlayacak.

Caz Derneği'nin bu yıl 27'ncisini sanatseverlerle buluşturacağı 'Uluslararası Ankara Caz Festivali' başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle gelenekselleştirilen festival, 15 Kasım'da caz tutkunlarıyla buluşacak. Konserler, söyleşiler, sergiler ve eğitim etkinliklerinin yer alacağı festivalin teması 'Caz ve özgürlük' olacak. Caz müziğin önemli ismi Kerem Görsev'in konseriyle başlayacak olan festival, 10 gün sürecek. Konser biletlerinin internet sitesi üzerinden satışa sunulduğu festivalde, birçok etkinlik ücretsiz olacak. Festivalin dijital söyleşileri de Caz Derneği'nin YouTube kanalından yayımlanacak.