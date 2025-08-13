Uluslararası Akçaabat Resim Çalıştayı'nda Sanatın Gücü

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, bu yıl 12'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Akçaabat Resim Çalıştayı', farklı ülkelerden sanatçıları buluşturdu. 15 ressam katıldığı çalıştayda, ilçenin doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve kültürel zenginlikleri tuvallere yansıtılırken, Gazze'deki çocukların yaşadığı acıları konu alan tablo ise ilgi çekti.

Akçaabat'ta 12'ncisi düzenlenen resim çalıştayı sergi açılışı ile gerçekleşti. Küratör Ekrem Kutlu öncülüğünde gerçekleştirilen çalıştaya; Türkiye, Kazakistan, Kuveyt, Ukrayna, Gürcistan ve Polonya'dan 15 ressam katıldı. Sergide; Bihter Akyol Dayı, Ekaterine Tsintsadze, Hülya Atalay, İlhan Saka, Julia Tomesko, Malgorzata Andrzejewska, Necmettin Özlü, Özcan Kandemir, Pelin Baykal Aktan, Selman Uzun, Serhan Usluoğlu, Yüksel Baydar, Yaşar Bedri Özdemir, Waleed Ameer ve Zhamilya Taken eserlerini sergiledi. Farklı tekniklerde hazırlanan eserler, Akçaabat'ın kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini yansıtan özgün çalışmalardan oluştu. Kuveyt'ten katılan Waleed Ameer Velid Serab, Filistin halkının, özellikle Gazze'deki çocukların yaşadığı acıları konu alan tablosuyla ilgi çekti. Toplumsal mesajları ve insani temalarıyla tanınan Serab'ın eseri, izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Sergi, sanatseverlere hem ulusal hem de uluslararası düzeyde üretilmiş eserleri bir arada görme imkanı sundu.

'DÜNYANIN HER YERİNE MESAJ VEREBİLİYORLAR'

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, tuvallere aktarılan resimlerin dünyaya mesaj verdiğini ifade ederek, "Uluslararası Resim Çalıştayı'nın 12'ncisini düzenliyoruz. Sanatçılarımız yapmış olduğu şehrimizi anlatan resimler var. Dünyadan da konuların işlendiği güzel resimler var. En önemlilerinde bir tanesi; Gazzeli bir çocuğun aynada kendisini görmesiydi. Kelimelerle ifade edilemeyecek duygular yaşıyor insan. Kültürün ve sanatın anlatıldığı, resimlere aktarılan duygular bu faaliyetin içerisinde yer aldı. Tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Güzel bir katılım var. Hem şehrin kültürüne katkı sağlıyor hem de sanatsal resimlerle dünyanın her yerine mesaj verebiliyorlar. Buna vesile olmak onurdur. Gezip görmek o duyguları hissetmek gerekiyor. Her bakış açısı farklı bir duyguyu anlatıyor. Renkler ve fırça darbeleri insanları farklı noktalara götürüyor. Gazze'de olan olumsuz durumlar ve etkilenen çocuklarımız son dönemlerde biri üzüyor. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Oradaki zulüm bizi üzüyor ve duygulandırıyor. Oradaki resim çocukların dramını ve yaşamını anlatıyor. Bu durumu dünyanın her yerine anlatmak gerekiyor" dedi.

'RESİM MÜZESİ KURACAĞIZ'

Küratör Ekrem Kutlu, yıllarca süregelen çalıştaylar sonunda resim koleksiyonlarının oluştuğunu ifade ederek, "Daha önce 40'a yakın ülkeden şehrimize sanatçılar geldi. 2 yıl içerisinde 200'e yakın resim koleksiyonumuz oluştu. Sanatçılarımız şehrimizde belli mekanları gezerek gördükleri ve hayal ettiklerini tuvallerine aktardılar. İnşallah ileride Akçaabat Belediyesi'nin bir resim müzesi kurmasına vesile olacağız. Bölgemizde 12 yıldır bunu yapan bir belediye yok. İstikrarlı bakıyor ve ilerliyoruz" diye konuştu.

'SAVAŞLARDA KAYBEDEN HER ZAMAN ÇOCUKLARDIR'

Sergiye Kuveyt'ten katılan Waleed Ameer, Gazze'de savaştaki çocukları düşünerek resim yaptığını belirterek, "Akçaabat Belediyesi tarafından düzenlenen bu çalıştaydaki grubun içerisinde olmakta mutluluk duyuyorum. Sanatçıların seviyesi çok yüksek bu yüzden çok mutlu oldum. Savaşlara dolu dünyamızda özellikle Gazze'deki savaşla ilgili resim yaptım. Bu savaşlarda kaybeden her zaman çocuklardır. Bacağını kaybetmiş bir kız çocuğu söz konusudur ve zorluklar içerisinden hayatını sürdürüyor. Aynada kendini doktor olarak görüp, doktor olmak istiyor. Kendi gibi insanlara yardım etmek istiyor" ifadelerini kullandı.

'ÇOK GÜZEL BİR ANI OLARAK KALACAK'

Ressam Pelin Baykal Aktan, Trabzon'un yeşilliğini balıklar üzerine işlediğini belirterek, "Buradaki çalıştaya Bursa'dan katılıyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Balık üzerine çalışmalar yapıyorum. Trabzon'un yeşilini kullanıp balıklar çizdim. Balıklar iç dünyayı ve derinliği temsil ediyor. Balıklara anlam yüklemeyi çok seviyorum. 20 yıldır resim yapıyorum. Güzel arkadaşlıklar kurduk. İlk kez geliyorum. Akçaabat'ta insanlar samimi ve sıcak. İlk kez kendimi bir yere ait hissettim. Çok güzel bir anı olarak kalacak" dedi.

Akçaabat Belediyesi Sanat Galerisi'nde yer alan sergi, 19 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.