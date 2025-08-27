Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Jüri Başkanı Ümit Ünal

Adana'da bu yıl 32. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı yönetmen Ümit Ünal oldu.

Festival komitesinin yazılı açıklamasına göre, Büyükşehir Belediyesince 22-28 Eylül'de gerçekleştirilecek festivalde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını yönetmen, senarist ve yazar Ümit Ünal üstlenecek.