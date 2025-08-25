Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Onur Ödülleri Meral Orhonsay ve Mehmet Aslantuğ'a Verilecek
32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde bu yıl Onur Ödülleri, Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Meral Orhonsay ve Mehmet Aslantuğ'a takdim edilecek. Ödül töreni 25 Eylül'de gerçekleştirilecek.
Adana'da bu yıl 32'ncisi gerçekleştirilecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin "Onur Ödülleri", oyuncular Meral Orhonsay ve Mehmet Aslantuğ'a verilecek.
Festival Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesince 22-28 Eylül'de düzenlenecek festival kapsamındaki "Onur Ödülleri"nin sahipleri belli oldu.
Bu yıl ödüller, Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Meral Orhonsay ile beyaz perdeden televizyona uzanan Mehmet Aslantuğ'a verilecek.
Ödüller, 25 Eylül Perşembe düzenlenecek etkinlikte sahiplerine takdim edilecek.
Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Kültür Sanat