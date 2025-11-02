Haberler

Ulugöl Tabiat Parkı Sonbahar Güzellikleriyle Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Ordu'nun Gölköy ilçesindeki Ulugöl Tabiat Parkı, sonbaharın renkleriyle dolarken doğada huzurlu vakit geçirmek isteyenleri ağırlıyor. Ziyaretçiler, yürüyüş yapmanın yanı sıra piknik yapıyor ve kano sporu gibi aktivitelerle de keyifli anlar yaşıyor.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde sonbahar renklerinin hakim olduğu Ulugöl Tabiat Parkı, doğada huzurlu vakit geçirmek isteyenleri ağırlıyor.

İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki parkta, sonbaharla birlikte sarı, yeşil ve turuncunun tonları yer almaya başladı.

Ulugöl Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçilerin kimi doğada yürüyüş yaparken kimisi de piknik yapmayı tercih ediyor.

Kano sporu yapılabilen Ulugöl Tabiat Parkı, fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor.

Ordu'nun yanı sıra çevre illerden gelenler, sonbahar güzelliklerinin en iyi fotoğrafını çekebilmeye çalışıyor.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Kültür Sanat
