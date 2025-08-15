Uludağ Milli Parkı'nda Sincap ve Tilkinin Su İçme Anı Fotokapana Yansıdı

Bursa'daki Uludağ Milli Parkı'nda çeşmeden su içen sincap ile tilki, fotokapanla görüntülendi.

Yaban hayatını izlemek amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünce ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.

Uludağ'da bir çeşmeye kurulan fotokapana, tilki ve sincabın görüntüleri yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Doğanın ortak buluşma noktası. Her canlının ortak hikayesi" notuyla paylaşılan görüntülerde, sincap ve tilkinin farklı zamanlarda aynı çeşmeden su içtiği anlar yer aldı.