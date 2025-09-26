Uganda Kültür Bakanı Dr. Regis, Yunus Emre Enstitüsü ile İş Birliği Vurguladı

UGANDA Kültür Bakanı Dr. Mutuuzo Peace Regis, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy'i ziyaret etti. Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki kültürel bağların pekiştirilmesi hedefleniyor.

Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, konuşmasına iki ülke arasındaki ilişkilerin son dönemde hız kazandığını vurgulayarak, karşılıklı kültür merkezlerinin açılmasının kültürel ilişkilere büyük ölçüde katkı sağlayacağını ifade etti. Prof. Dr. Aliy, bu ziyaretin önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar için önemli bir başlangıç olduğunu ve bundan sonraki süreçte de Yunus Emre Enstitüsünün Türkiye ile Uganda arasındaki kültürel ilişkilere katkı sağlayacağının vurguladı. Bakan Regis, burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin son dönemde geliştiğini, dil alanında müştereken yapılacak çalışmaların ikili ilişkilerin gelişimine ivme kazandıracağının altını çizdi. Regis, konuşmasının devamında karşılıklı kültür merkezlerinin kurulması hususunda Uganda'nın hazır olduğunu belirtti.

Uganda'nın Ankara Büyükelçisi Nusura Tipura, Türkiye ile Uganda arasında halihazırda birçok alanda etkin iş birliklerinin gerçekleştirildiğini, kültürün bu alanlar dışında tutulamayacağını ve bu çerçevede kültürel ilişkilerin geliştirilmesinin önemini dile getirdi. Büyükelçi Tipura, Ugandalı öğrencilerin Türkçe öğrenmek için istekli olduklarının altını çizerek Uganda'da açılacak Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin büyük ilgi göreceğini kaydetti.