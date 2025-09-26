Haberler

Uganda Kültür Bakanı Dr. Regis, Yunus Emre Enstitüsü ile İş Birliği Vurguladı

Uganda Kültür Bakanı Dr. Regis, Yunus Emre Enstitüsü ile İş Birliği Vurguladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uganda Kültür Bakanı Dr. Mutuuzo Peace Regis, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy'i ziyaret etti. İki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı kültür merkezlerinin açılmasının önemine dikkat çekildi.

UGANDA Kültür Bakanı Dr. Mutuuzo Peace Regis, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy'i ziyaret etti. Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki kültürel bağların pekiştirilmesi hedefleniyor.

Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, konuşmasına iki ülke arasındaki ilişkilerin son dönemde hız kazandığını vurgulayarak, karşılıklı kültür merkezlerinin açılmasının kültürel ilişkilere büyük ölçüde katkı sağlayacağını ifade etti. Prof. Dr. Aliy, bu ziyaretin önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar için önemli bir başlangıç olduğunu ve bundan sonraki süreçte de Yunus Emre Enstitüsünün Türkiye ile Uganda arasındaki kültürel ilişkilere katkı sağlayacağının vurguladı. Bakan Regis, burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin son dönemde geliştiğini, dil alanında müştereken yapılacak çalışmaların ikili ilişkilerin gelişimine ivme kazandıracağının altını çizdi. Regis, konuşmasının devamında karşılıklı kültür merkezlerinin kurulması hususunda Uganda'nın hazır olduğunu belirtti.

Uganda'nın Ankara Büyükelçisi Nusura Tipura, Türkiye ile Uganda arasında halihazırda birçok alanda etkin iş birliklerinin gerçekleştirildiğini, kültürün bu alanlar dışında tutulamayacağını ve bu çerçevede kültürel ilişkilerin geliştirilmesinin önemini dile getirdi. Büyükelçi Tipura, Ugandalı öğrencilerin Türkçe öğrenmek için istekli olduklarının altını çizerek Uganda'da açılacak Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin büyük ilgi göreceğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
BM'de Netanyahu'ya protesto! Katılımcılar salonu terk etti

BM'de Netanyahu'ya büyük şok! Salon bir anda boş kaldı
CHP Güsel Tekin dahil 6 ismi partiden ihraç etti

CHP'de beklenen son! Gürsel Tekin dahil 6 ismin bileti kesildi
Numan Kurtulmuş: Öcalan komisyon kararıyla dinlenebilir

DEM'in istediği oluyor! Kurtulmuş'tan sürpriz Öcalan çıkışı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRuth:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 402 bin dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'da (@mudiatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün vefatının ardından Yeşim Salkım isyan etti: Kıymeti bilinmedi

Güllü'nün vefatının ardından Yeşim Salkım isyan etti
Aleyna Çakır davasında mahkeme salonunu buz kestiren sözler: Defalarca dayak yedi

Aleyna Çakır davasında mahkeme salonunu buz kestiren sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.