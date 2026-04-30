TUSAŞ şehidi Ekici anısına 3 bin fidan İzmir'de toprakla buluşturuldu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında şehit olan mühendis Zahide Güçlü Ekici anısına, İzmir'in Ödemiş ilçesinde 3 bin zeytin fidanı dikildi.

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) ve Ekici'nin sevenlerinin işbirliğinde fidanlar Ödemiş T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu fidanlığında toprakla buluşturuldu.

Etkinlikte konuşan Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederek, "İlçemiz biliyorsunuz büyük bir yangın geçirdi. Fidan bizim için çok değerli. Çıplak arazilerimizin ağaçlarla şenlenmesine yeşillenmesine sebep olacaktır. Çok değerli bir faaliyet." dedi.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'nin anısını yaşatmak adına bir araya geldiklerini ifade etti.

Ekici'nin ağabeyi Zübeyir Güçlü ise şunları kaydetti:

"Üzerinden uzun zamanlar geçmesinden rağmen her konuşma yapmaya çıktığım zaman inanın gerçekten o anı sanki baştan yaşıyormuş gibi oluyorum. Ama inancımız gereği 'şehitler ölmez' zaten, Zahide yanımızda ruhu şad olsun. Yeni nesillere örnek olarak yansıması için yapılan çalışmalara katkı sağlayan herkese ailem adına teşekkür ediyorum."

Etkinliğe Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği yöneticileri, kurum müdürleri vatandaşlar ve hükümlüler katıldı.