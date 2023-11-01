TÜRKSOY Üyesi Ülkelerin Tiyatro Yöneticileri Şuşa'da Toplandı

Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde, TÜRKSOY üyesi ülkelerin tiyatro yöneticileri arasında gerçekleştirilen toplantıda, tiyatro alanında yapılan faaliyetler, işbirliği konuları ve kardeş ülke yazarlarının eserlerinin repertuarlara dahil edilmesi gibi konular ele alındı.

Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde, "Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Üyesi Ülkelerin Tiyatro Yöneticileri 9. Toplantısı" yapıldı.

TÜRKSOY'dan yapılan açıklamada, toplantıya Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan, KKTC ve Gagavuz Yeri (Moldova) devlet tiyatroları yöneticilerinin katıldığı bildirildi.

Toplantıda, TÜRKSOY'a üye ülkelerde tiyatro alanında gerçekleştirilen faaliyetler, karşılaşılan sorunlar ve onların giderilmesinin yolları, tiyatrolar arasında işbirliği konuları, kardeş ülke yazarlarının eserlerinin üye ülkelerin tiyatro repertuarlarına dahil edilmesi, yönetmen ve sahne ressamlarının karşılıklı davet edilmesi gibi konular ele alındı.

Sonuç Bildirisi'nin imzalanmasıyla sona eren toplantının ardından katılımcılar, Şuşa'nın tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret etti.