TÜRKSOY'un "Türk Dünyası Kültür Başkenti" ünvanı törenle Aktau'dan Andican'a devredildi

TÜRKSOY'un 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' ünvanı törenle Aktau'dan Andican'a devredildi
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) "Türk Dünyası Kültür Başkenti" ünvanı, Kazakistan'ın Aktau şehrinden Özbekistan'ın Andican şehrine görkemli törenle devredildi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) "Türk Dünyası Kültür Başkenti" ünvanı, Kazakistan'ın Aktau şehrinden Özbekistan'ın Andican şehrine görkemli törenle devredildi.

Teşkilattan yapılan açıklamaya göre, TÜRKSOY'un 2025 yılı boyunca "Türk Dünyası Kültür Başkenti" ünvanını taşıyan Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısındaki Aktau şehri renkli kapanış törenine ev sahipliği yaptı.

Aktau, görkemli gala konseriyle bu ünvanını Özbekistan'ın Andican şehrine devretti.

Aktau'daki Halyk Arena'da yaklaşık 250 sanatçının sahne aldığı konser, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan ve diğer Türk dünyası coğrafyasından çok sayıda üst düzey yetkili ile binlerce sanatseveri bir araya getirdi.

Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Aida Balayeva, yaptığı konuşmada, Aktau şehrinin "Türk Dünyası Kültür Başkenti" ünvanını layıkıyla taşıdığını vurguladı.

Balayeva, yıl boyunca Aktau'nun tiyatrodan operaya, film festivallerinden bilimsel toplantılara kadar 30'dan fazla uluslararası etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Aktau şehri bu tarihi sorumluluğu şerefle yerine getirmiş, üzerine düşen görevi üstün başarıyla tamamlamıştır. Hazar'ın kıyısında düzenlenen festivaller, 7 ülkeden yüzlerce sanatçıyı ve 100 bini aşkın izleyiciyi buluşturdu. Bu tablo, ortak kültürümüzün ne kadar güçlü bir bağ olduğunu hepimize gösterdi."

"Kültür alanındaki işbirliğimiz, Türk dünyasının geleceğinin en sağlam teminatı"

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti ve kültürün stratejik önemine dikkati çekti.

Yıldırım, "Yollar, köprüler, limanlar görünen eserlerdir ama kültür, bir milletin hem kökünü hem ufkunu belirler. Bu yüzden kültür alanındaki işbirliğimiz, Türk dünyasının geleceğinin en sağlam teminatıdır. Biz köprü kurarız, o köprüden geçip yarını inşa edecek olanlar gençlerimizdir." diye konuştu.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ise konuşmasında, Aktau'nun yıl boyunca sergilediği organizasyon başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Raev, Aktau'nun bu süreçte tüm Türk dünyasının buluşma noktası haline geldiğini, gelecek yıllarda da kültür diplomasisini ortak projelerle güçlendirmeye devam edeceklerini bildirdi.

Andican Valisi Şuhratbek Abdurahmanov da buranın kadim tarihi ve kültürünü 2026 yılında tüm dünyaya tanıtmaya hazır olduklarını, bu onurlu görevi devralmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova
