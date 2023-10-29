Türkmenistan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlandı

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'taki Ortak Türkmen-Türk okulu tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla program düzenlendi. Programda, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, büyükelçilik çalışanları, Türkmen-Türk okulu öğretmenleri ve öğrencileri ile çok sayıda davetli yer aldı. Programda, Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırlanan şarkı, oratoryo ve 100. yıl marşı seslendirildi, şiirler okundu ve halk oyunları gösterisi yapıldı.

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'taki Ortak Türkmen-Türk okulu tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla program düzenlendi.

Başkent Aşkabat'taki Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, büyükelçilik çalışanları, Türkmen-Türk okulu öğretmenleri ve öğrencileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda konuşan Büyükelçi Oral, "Zaferden sonra hükümetin şekli cumhuriyet olacaktır." cümlesinin 1919'da Mazhar Müfit Kansu'nun not defterine Atatürk tarafından yazdırıldığını aktararak, "Türk milletinin içinden çıkan o büyük insan, o kadar inanmış ki zafere ve milletine, diyor ki zaferi kazanacağız ve sonra Cumhuriyet kuracağız. Bu inançla bütün milleti bu ideal altında toplamayı başarıyor ve topyekun verilen o büyük kuruluş mücadelesi gerçekten de zaferle sonuçlanıyor." dedi.

Oral, Türkiye'nin, sapasağlam güçlü kurumları ve iyi eğitim almış genç nüfusuyla yeni yüz yıla hazır şekilde Cumhuriyetin 100. yılını kutladığını belirterek, "Ne mutlu ki bize ana vatanımızdan binlerce kilometre uzakta ana vatanımızda yine Cumhuriyetimizin eseri olan okulumuzda pırıl pırıl öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle bu çatı altında el ele kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Program, Türkmen-Türk okulunun öğrencileri tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırlanan şarkı ile oratoryo ve 100. yıl marşının seslendirilmesi, şiirler okunması ve halk oyunları gösterisiyle devam etti.