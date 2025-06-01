Türkiye ve Kosta Rika Diplomasisinin 75. Yılında Konser

Türkiye ve Kosta Rika Diplomasisinin 75. Yılında Konser
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası flüt sanatçısı Doç. Dr. Lelya Bayramoğulları, Türkiye ile Kosta Rika arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yılı kapsamında düzenlenen konserle Türk kültürünü tanıttı. Kosta Rika Ulusal Senfoni Orkestrası'ndan İspanyol piyanist Calio Alonso'nun da eşlik ettiği etkinlik büyük ilgi gördü.

SAN Türkiye ile Kosta Rika arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümü kapsamında Antalya Devlet Senfoni Orkestrası flüt sanatçısı Doç. Dr. Lelya Bayramoğulları konser verdi.

Bayramoğulları, Türkiye'nin San Hose Büyükelçiliği ile Kosta Rika Kültür ve Gençlik Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen etkinlikte klasik ve modern Türk bestecilere ait eserleri seslendirdi.

Sanatçıya Kosta Rika Ulusal Senfoni Orkestrası'ndan İspanyol piyanist Calio Alonso eşlik etti.

Konseri Türkiye'nin San Hose Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya'nın davetiyle, Kosta Rika Cumhurbaşkanı'nın eşi Signe Zeikate, Kültür Bakanı Jorge Rodriguez ile çok sayıda davetli izledi.

Büyükelçi Kaya, konuşmasında konserin iki ülke arasındaki dostluk, diyalog ve işbirliğinin sembolü olduğunu belirterek, Bayramoğulları'nın müziğin evrensel diliyle Türk kültürünü dünyaya tanıttığını söyledi.

Kaya, programa verdikleri destekten dolayı Kosta Rika Cumhurbaşkanı'nın eşi Zeikate ve Bakan Rodriguez'e teşekkür etti.

Kültür Bakanı Rodriguez de Türkiye'nin tarih, sanat ve gelenekler açısından zengin bir ülke olduğunu dile getirdi.

İki ülkenin 1950'de ortak değerleri dünyayla paylaşma arzusu temelinde diplomatik ilişkiler kurduğunu anlatan Rodriguez, 2017'de İstanbul'da imzalanan Kültürel İşbirliği Anlaşması'nın önemine değindi.

"Dünyaya Açılan Pencere" programıyla kültürel işbirliğinin somutlaştığını söyleyen Rodriguez, Türk sanatçı Bayramoğulları'nı Kosta Rika Ulusal Tiyatrosu'nda ağırlamaktan onur duyduklarını kaydetti.

Ulusal Tiyatro'da ilk kez bir Türk sanatçının sahneye çıkması nedeniyle tarihi anlam taşıyan konser, izleyicilerden yoğun alkış ve beğeni topladı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Merak edilen soruya Bakan Tekin'den yanıt

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Merak edilen soruya yanıt
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'dan Ali Koç'a çağrı: Taraftarımın yanındayım

Güzel şarkıcı artık dayanamadı! Ali Koç'a böyle seslendi
Galatasaray'dan gönderilen Ziyech yeni kulübünden de 4 ayda yollandı

Galatasaray'dan gönderilen yıldız ismi yeni takımı da 4 ayda kovdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ozan Güven'den radikal karar! 50 yaşına bastı, hayatında yeni bir sayfa açtı

Ozan Güven'den radikal karar! Hayatından çıkarıyor
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
İngiliz finans devi Standard Chartered altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminde bulundu

Ünlü bankadan altın için çok konuşulacak tahmin
İlçede sinek istilası! Sürücüler önlerini göremiyor

İlçede sinek istilası! Halk 1 metre önünü göremiyor
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor

Belediyelere yapılan son operasyon sonrası CHP harekete geçti
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.