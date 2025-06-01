Türkiye ve Kosta Rika Diplomasisinin 75. Yılında Konser

SAN Türkiye ile Kosta Rika arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümü kapsamında Antalya Devlet Senfoni Orkestrası flüt sanatçısı Doç. Dr. Lelya Bayramoğulları konser verdi.

Bayramoğulları, Türkiye'nin San Hose Büyükelçiliği ile Kosta Rika Kültür ve Gençlik Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen etkinlikte klasik ve modern Türk bestecilere ait eserleri seslendirdi.

Sanatçıya Kosta Rika Ulusal Senfoni Orkestrası'ndan İspanyol piyanist Calio Alonso eşlik etti.

Konseri Türkiye'nin San Hose Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya'nın davetiyle, Kosta Rika Cumhurbaşkanı'nın eşi Signe Zeikate, Kültür Bakanı Jorge Rodriguez ile çok sayıda davetli izledi.

Büyükelçi Kaya, konuşmasında konserin iki ülke arasındaki dostluk, diyalog ve işbirliğinin sembolü olduğunu belirterek, Bayramoğulları'nın müziğin evrensel diliyle Türk kültürünü dünyaya tanıttığını söyledi.

Kaya, programa verdikleri destekten dolayı Kosta Rika Cumhurbaşkanı'nın eşi Zeikate ve Bakan Rodriguez'e teşekkür etti.

Kültür Bakanı Rodriguez de Türkiye'nin tarih, sanat ve gelenekler açısından zengin bir ülke olduğunu dile getirdi.

İki ülkenin 1950'de ortak değerleri dünyayla paylaşma arzusu temelinde diplomatik ilişkiler kurduğunu anlatan Rodriguez, 2017'de İstanbul'da imzalanan Kültürel İşbirliği Anlaşması'nın önemine değindi.

"Dünyaya Açılan Pencere" programıyla kültürel işbirliğinin somutlaştığını söyleyen Rodriguez, Türk sanatçı Bayramoğulları'nı Kosta Rika Ulusal Tiyatrosu'nda ağırlamaktan onur duyduklarını kaydetti.

Ulusal Tiyatro'da ilk kez bir Türk sanatçının sahneye çıkması nedeniyle tarihi anlam taşıyan konser, izleyicilerden yoğun alkış ve beğeni topladı.