Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde 10 kişilik çini atölyesi kontenjanı anında doldu

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Rami Kütüphanesi'nde çini atölyesi gerçekleştirildi. Çınar Uluslararası Kültür Sanat Merkezi'nin 'Kökten Geleceğe' sergisi kapsamında çini sanatçısı Gül Camadan tarafından gerçekleştirilen atölyede katılımcılar, geleneksel motifleri kullanarak sır altı boyama tekniğini deneyimledi. Çini sanatçısı Özgün Küçükkahraman Yazgan, son yıllarda çini sanatına ilginin arttığını belirterek, 10 kişilik atölye kontenjanının açıldığı anda dolduğunu söyledi.

Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen atölyede katılımcılara çini sanatında kullanılan geleneksel motifler, desenlerin hazırlanması ve sır altı boyama tekniği anlatıldı. Gül Camadan tarafından organize edilen, Özgün Küçükkahraman Yazgan ve Merve Erbaş'ın yer aldığı etkinlikte katılımcılar, yuvarlak bardak altlıklarını geleneksel motiflerle boyadı. Hazırlanan çalışmaların fırınlandıktan sonra katılımcılara ulaştırılacağı belirtildi.

'DESENİ KÖMÜR TOZUYLA KAROYA AKTARIYORUZ'

Atölyede geleneksel motifleri ve çini yapımının aşamalarını anlatan çini sanatçısı Özgün Küçükkahraman Yazgan, hatai motifine ilişkin bilgi verdi. Yazgan, "Hatai, bir çiçeğin ortadan ikiye ayrılıp içerisinde tohum kesesinin yer aldığı şekilde stilize edilmesiyle ortaya çıkan bir motif. Tamamen sanatçının kendi düşüncesine göre yorumladığı bir çalışma. Bunun bir gülün ya da herhangi bir çiçeğin yarısı olduğunu söyleyemeyiz. Bunlar tamamen sanatçının hayali doğrultusunda hazırlanan motiflerdir. Tezhipte, çinide, kalem işinde ve halılarda bu desenleri görebilirsiniz" dedi.

Çini deseninin uygulanma aşamalarından da bahseden Yazgan, "Önce eskiz kağıtlarına desenimizi çiziyoruz. Daha sonra iğneyle bunları deliyoruz. Delme işleminin ardından kömür tozuyla desenimizi karoya aktarıyoruz" diye konuştu.

'ÇİNİ SANATINA CİDDİ ANLAMDA SON DÖNEMLERDE İLGİ ARTTI'

Çini sanatçısı Yazgan, son yıllarda çini sanatına ilginin arttığını belirterek, "Çini sanatına ciddi anlamda son dönemlerde ilgi arttı. Hem belediyelerin hem halk eğitim merkezlerinin hem de STK'ların ve özel atölyelerin bu konuda ciddi çalışmaları var. Katılımlar da gayet iyi. Genelde geleneksel yöntemlerle üretmeye çalışıyoruz. 16'ncı ve 17'nci yüzyıllarda kullanılan fırınlarla bugünkü fırınlar arasında elbette fark var. Onun haricinde sır altı tekniği bugün de kullanılıyor. Kadim bir sanat olarak aynı şekilde devam ediyor" dedi.

Geleneksel motiflerin çağdaş yorumlarla da kullanılabildiğini söyleyen Yazgan, "Modern bir şey yapmak istiyorum diyerek çiniye başlayan kişiler bile geleneksel motiflerin hikayeleri arasında dolaşırken klasik desenleri uygulamaya başlıyor. Desen tasarımı dersleri de veriliyor. Kültürümüz o kadar geniş ve kadim ki bu eserleri geleneksel olarak uygulamak çok daha keyifli oluyor. Üzerine hikaye yazıyorsunuz, biraz daha geometri kullanıyorsunuz; böylece daha çağdaş yorumlar ortaya çıkabiliyor" diye konuştu.

'BÜYÜK BİR ÇALIŞMA BİR AYI BULABİLİYOR'

Bir çini eserinin hazırlanma süresinin çalışmaya göre değiştiğini ifade eden Yazgan, "Küçük bir karoyu bir saatte yapabilirken büyük bir çalışmaya, örneğin bir vazoya başladığımızda bu süre bir ayı bulabiliyor. Çini, yaptıkça ufkunuzu genişlettiğiniz ve yeni şeyler öğrendiğiniz bir sanat. Altı yıldır eğitimine devam edenler var. Desen tasarımı da devreye girince iş gerçekten apayrı bir dünyaya dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

'KONTENJAN AÇILDIĞI ANDA DOLDU'

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen 'Kökten Geleceğe' sergisinden de bahseden Yazgan, "Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne Çınar Uluslararası Kültür Sanat Merkezi olarak katıldık. Dört eğitimcimizin öğrencileriyle birlikte eserleri sergimizde yer alıyor. Sergi kapsamında çini atölyemizi de gerçekleştiriyoruz. Atölyede katılımcılarımıza sır altı boyama tekniğiyle yuvarlak bardak altlığı boyatacağız. Daha sonra eserleri fırınlayıp kendilerine ulaştıracağız. Belirli bir kontenjanımız vardı ve kontenjan açıldığı anda doldu. Şu anda gelemeyen olursa katılabilmek için kapıda bekleyenler bile var. Katılımdan çok memnunuz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı