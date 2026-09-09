Türkiye Kültür Yolu Festivali Kayseri'de sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri durağı çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Festivalin dördüncü günü, geleneksel sanatlardan yaratıcı dramaya, iklim okuryazarlığından bilim ve teknoloji etkinliklerine uzanan programlarla sürdü.

Festival kapsamında Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerinden Çelebi Kalkan'ın katılımıyla Kayseri İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda "COP31'e Doğru: Uluslararası Okuryazarlık Günü'nde Kütüphanelerde İklim Okuryazarlığı" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Programda, 8 Eylül Uluslararası Okuryazarlık Günü dolayısıyla iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik okuryazarlığı ele alındı.

Çağdaş Drama Derneği eğitmeni Dr. İren Özgün Nalçacı'nın katılımıyla İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Kendi Masalının Parçası Ol" etkinliğinde ise yaratıcı drama teknikleri aracılığıyla katılımcıların hayal gücü, yaratıcılık ve kişisel ifade becerileri desteklendi.

Halil Ülger tarafından Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen naht atölyesinde katılımcılar, kıl testeresi yardımıyla ahşap, kemik ve benzeri malzemeler üzerinde ince kesitler ve desenler oluşturulan naht sanatını yakından tanıdı.

Yavuz Aplak ise Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesi'ndeki bez bebek atölyesinde Anadolu'nun farklı yörelerinde kuşaktan kuşağa aktarılan bez bebek yapımını uygulamalı olarak anlattı.

Çocuklar bilim ve teknolojiyle buluştu

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Çocuk Köyü'nde gerçekleştirilen ASELSAN Çocuk Şenliği ve Tekno Macera Tırı ile çocuklar bilim ve teknolojiyle buluştu.

İnteraktif deneyim alanları ve teknoloji sergilerinin yanı sıra Mucitler Müzesi Sergi Alanı'nda insanlık tarihine yön veren önemli icatlar ve mucitlerin hikayeleri çocuklara aktarıldı.

Festivalin konser bölümünde ise sanatçı Buray, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde sevenleriyle buluştu.

Kaynak: AA