Kayseri'de Kültür Yolu Festivali Coşkusu
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri durağı çeşitli etkinliklerle devam ediyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri durağı çeşitli etkinliklerle devam ediyor.
Programın ikinci gününde, geleneksel sanatlar, yazma eserler, çocuk tiyatroları, geleneksel spor ve oyunlar katılımcılarla buluştu.
Ebru sanatının inceliklerinin katılımcılara sunulduğu festivalde, Raşit Efendi Yazma Eser Kütüphanesi'nden seçkin eserler ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.
Çocuklar, tiyatro oyunlarıyla Anadolu'nun farklı renklerini keşfederken, EtnoTır'da geleneksel sporları ve el sanatlarını deneyimleme fırsatı buldu.
Öte yandan Türk rap müziği sanatçısı "Ceza" festivalde sahne aldı.