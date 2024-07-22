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Türkiye ile Guatemala arasında diplomatik ilişkilerin 150. yılı kutlandı

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Türkiye'nin Guatemala Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu, Guatemala'da konferans verdi. Ayrıca, tarihi Guatemala Posta ve Telgraf İdaresi, yıl dönümü nedeniyle Türkiye ve Guatemala bayraklarıyla aydınlatıldı.

Türkiye ile Guatemala arasındaki diplomatik ilişkilerin 150. yılı kapsamında, Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu, Guatemala'da "İstanbul ve Abideleri" konulu konferans verdi.

Türkiye'nin Guatemala Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ülkeye davetli olarak gelen Kutlu'nun konferansının, başkent Guatemala'daki Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisinde gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, halen Meksika'daki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) araştırma yapan ve ders veren Prof. Dr. Kutlu'nun, Türkiye ile Guatemala arasındaki ilişkilerin 150. yılı vesilesiyle San Carlos Üniversitesinde İnsani Bilimler, Tarih, Mimarlık ve Mühendislik bölümleri akademisyenleri ve öğrencilerine de konferans verdiği ifade edildi.

Bu arada, tarihi Guatemala Posta ve Telgraf İdaresi, yıl dönümü çerçevesinde Türkiye ve Guatemala bayraklarının renkleriyle aydınlatıldı.

Yıl dönümünün sembolik önemi nedeniyle binanın birleştirici kemerinin üzerindeki taç kısmında ise meşale yakıldığı görüldü.

İki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 150. yıl dönümü nedeniyle Türkiye'nin Guatemala Büyükelçiliği tarafından kültürel ve sosyal etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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