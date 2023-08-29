Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni Araştırmacı-Yazar İhsan Aktaş Ziyaret Etti

Araştırmacı-Yazar İhsan Aktaş, Beylikdüzü'nde bulunan ve dünyada tek olarak hizmet veren Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni ziyaret etti. Binlerce deniz canlısını mumyalanmış halde bir arada gören Aktaş, müze kurucusu Kenan Balcı'ya teşekkür etti.

Araştırmacı-Yazar İhsan Aktaş Beylikdüzü'nde bulunan ve dünyada tek olarak hizmet veren Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni ziyaret etti. Binlerce deniz canlısını mumyalanmış halde bir arada Aktaş böyle bir müzeyi dünyaya kazandırdığı için müze kurucusu Kenan Balcı'ya teşekkür etti.

Karadeniz, Marmara, Akdeniz ve Ege denizinde yakalanan binlerce deniz canlısı Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Girişlerin ücretsiz olduğu ve tam yarım asırdır hizmet veren müzenin konuğu Araştırmacı-Yazar İhsan Aktaş oldu. Müzenin adını çok fazla duyduğunu ifade eden Aktaş, mumya balıkları yerinde inceledi.

Aktaş'tan Kenan Balcı'ya teşekkür

Müzedeki mumya köpekbalıklarını, vatozları, orkinosları ve birçok canlıyı görme fırsatı yakalayan Aktaş, emeklerinden dolayı Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Kenan Balcı'ya teşekkür etti. Müzede çok emek olduğunu belirten Aktaş büyük, küçük herkesin dünyada tek olan bu müzeyi ziyaret etmesi gerektiğini belirtti.

Bu müze halkın müzesi

Geçtiğimiz aylarda 50. Yaşını kutlayan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni her gün onlarca kişinin ziyaret ettiğinin altını çizen müze kurucusu Kenan Balcı, "Yarım asırdır müzemiz Beylikdüzü'nde ücretsiz hizmet vermektedir. Bugün değerli hocamızı müzemizde ağırladık. Kendisini teşekkür ediyorum. Bu müze halkın müzesi. Hocalarımız, öğrencilerimiz müzemize gelip balıkları inceliyorlar. 2 tonluk orkinostan, dev vatozlara kadar binlerce deniz canlısı mumyalanmış halde sergileniyor. Bazı gelen arkadaşlar mumyaları maket sanıyorlar ama buradaki her balık gerçek. Hepsi de kendi karasularımızda yakalandı" ifadesini kullandı.

Film stüdyosunu andırıyor

50 yıldır binlerce insanı ağırlayan müze yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Birçok ülkeden de ziyarete gelen turist olduğunu ifade eden Kenan Balcı, "Gençler, öğrenciler verilen ödevleri müzede yapıyor. Kitaplarda, filmlerde gördükleri balıkları burada canlı bir şekilde dokunarak öğreniyorlar. Bazı arkadaşlar müzemizi film stüdyosuna benzetiyor. Yabancı turistlerinde ilgisi müzemize yoğun. Beylikdüzü'ne geldikleri zaman ilk müzemizi ziyaret ediyorlar. Hatıra fotoğrafı çekiyorlar. Buda bizi mutlu ediyor" dedi. - İSTANBUL