Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 55. yılı 'Medeniyetlerin Uyumu' konseriyle Ankara’da kutlandı

Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yılı, "Medeniyetlerin Uyumu-Çin- Türkiye Diplomatik İlişkilerinin 55. Yıl Dönümü Konseri" ile Ankara'da kutlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Çin Ulusal Operası iş birliğinde gerçekleştirilen özel konserde, Çin'in önde gelen opera sanatçıları ve uluslararası alanda tanınan seçkin enstrüman solistleri, Türk sanatçılar ve Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile aynı sahneyi paylaştı. Çin Ulusal Operası'nın güçlü sanatçı kadrosunun yer aldığı gecede piyano ve kemanın yanı sıra Çin müzik kültürünün en karakteristik çalgılarından erhu da sanatseverlerle buluştu.

Çin müzik kültürünün sevilen ve sembolik eserleri ile Türk ve dünya opera repertuvarından seçkin örneklerin aynı programda yer aldığı konser, iki ülkenin farklı müzikal renkleri arasında özel bir köprü kurdu. Özel konserin sanatçı kadrosunda orkestra şefleri Yuan Ding ve Tolga Taviş; soprano kategorisinde Aslı Kıyıcı ve Chen Yibao; mezzosoprano kategorisinde Niu Shasha; tenor kategorisinde Li Shuang ve Ayhan Uştuk; bariton kategorisinde Jin Chuan; bas kategorisinde ise Mehmet Yılmaz yer alacak. Gecede enstrüman solistleri Du Xuan (keman), Ju Xiaofu (piyano) ve Çin müzik kültürünün en karakteristik çalgılarından erhu ile Yang Xue sahne aldı.

Diplomatik ilişkilerin 55. yılına ithaf edilen "Medeniyetlerin Uyumu" konseri, Türkiye ile Çin arasındaki dostluğu ve kültürel bağları müziğin evrensel diliyle kutlayan özel bir sanat buluşmasına sahne oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı