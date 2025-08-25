Türkiye Birincisi Ahmet Eren Özyurtseven Koç Üniversitesi'ni Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda tam puan alarak Türkiye birincisi olan Ahmet Eren Özyurtseven, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne yerleşti ve gelecekte staj yaparak deneyim kazanmayı hedefliyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal alanda tam puan alarak Türkiye birincisi olan Ahmet Eren Özyurtseven, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümünü kazandı.

Özyurtseven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortaokuldan itibaren bilgisayar mühendisi olmanın hayalini kurduğunu söyledi.

Hayaline ulaştığı için mutlu olduğunu ifade eden Özyurtseven, şunları kaydetti:

"Ailemle birlikte güzel bir yerleştirme sonucu bekliyorduk ve öyle de oldu. Üniversiteye başladığımda farklı firmalarda staj yapıp çalışarak deneyim kazanmak istiyorum. Kendimi bu alanda olabildiğince geliştirmeyi hedefliyorum. Çünkü bu alanda her zaman katedebileceğim bir yol var. Yurt dışında eğitimler alıp ülkeme döndüğümde güzel projeler yapmayı hedefliyorum."

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Kültür Sanat
Yok artık Saint-Maximin! Yeni takımına son dakikada galibiyeti getirdi

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine aynı kent yine aynı skandal: Kadınlar mermilerin arasında kaldı

Yine aynı kent yine aynı skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.