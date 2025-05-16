Türkçe'nin Önemi ve Kültürel Bağları Panelde Masaya Yatırıldı

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Abdurrahman Aliy, "Eğer kültürünüzü doğru biçimde ortaya koyamazsanız ya da kültürünüze olan ilgiyi arttıramazsanız dile olan ilgiyi arttıramazsınız." dedi.

Malatya İnönü Üniversitesinin 50. yılı kapsamında, Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Türkçe'nin Dünyası-Dünyanın Türkçesi Paneli" düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Abdurrahman Aliy, panelde yaptığı konuşmada, dili kültür üzerinde öğretmeyi amaçladıklarını belirterek, 70 ülkede 94 merkezlerinin bulunduğunu dile getirdi.

Batı merkezli kurumlardan en önemli farklarının eğitim amaçlı dil öğretim işine girmemeleri olduğuna dikkati çeken Aliy, "O nedenle bizim etki alanımız çok daha geniş ve köklü. Eğer kültürünüzü doğru biçimde ortaya koyamazsanız ya da kültürünüze olan ilgili arttıramazsanız dile olan ilgiyi arttıramazsınız." dedi.

"Türkçe ahlaklı bir dil"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, medeniyetin taşıyıcı unsurlarının üniversitede eğitim görenler olduğunu söyledi.

Türkçe'nin bireysel değil toplumsal bir dil olduğuna işaret eden Eren, "Medeniyeti güzel bir dille taşımamız lazım, o güzel dil Türkçe. Çünkü Türkçe ahlaklı bir dil. Bulunduğu her tarafa katkı sağlamak için mücadele veren bir dil, temiz bir dil. Bakın dünyada siyasetin, bürokrasinin temiz dili yok, bunu Gazze'de görüyoruz. Temiz olsa Gazze'de soykırım yaptığını kabul eder ve vazgeçer. Vazgeçmiyor. Türkçe soykırımı, katliamı kabul etmeyen, hakkın yanında olan ve vicdanlı olan bir dil." diye konuştu.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert ise dünyada 50 ülkenin resmi dilinin İngilizce, 28'inin Fransızca, Türkiye Cumhuriyeti'nin ise Türkçe olduğunu ifade etti.

Mert, dillerin coğrafyadan bağımsız olmadığını dile getirdi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat da dilin bir milletin hafızası, kültürü ve kimliği olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından katılımcılar öğrencilerin sorularını yanıtladı.