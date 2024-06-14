Türkan Şoray, Samsun'da sevenleriyle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı Samsun'da, sinemanın usta ismi Türkan Şoray, sevenleriyle buluştu.

Samsun Müzesi'nde gerçekleşen söyleşide Türkan Şoray, hayatından kesitler anlattı.

Söyleşiye katılan Samsunlular tarafından sevgi gösterisiyle karşılanan Türkan Şoray, sanat kariyeri başta olmak üzere yaşamından alıntılar yaparak özellikle gençlere tavsiyelerde bulundu.

Ünla sanatçı Şoray, Atatürk'ün şehri Samsun'a gelmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Samsunlularla buluştuğu için heyecanlı olduğunu dile getiren Şoray, "Kültür Yolu Festivali'nin bu etkinliği gerçekten çok önemli. Hem bizleri insanlarla buluşturuyor, o şehrin halkıyla buluşturuyor. Bizler için çok güzel. Ben yıllardır ayrı kaldığım o seyircimle kaynaşıyorum, o mutluluğu yaşıyorum. Onun için de şu anda heyecan içindeyim. Çok teşekkür ederim." dedi.